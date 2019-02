Selección peruana: Christian Cueva habría 'sorprendido' a dirigentes de Independiente

Un capítulo más se ha escrito en la historia de Christian Cueva a Independiente de Avellaneda. Según la información vertida por periodista argentino Gastón Edul, el volante de la selección peruana habría 'sorprendido' a los dirigentes del 'Rojo', y esta situación pone en peligro su llegada a la Superliga Argentina.

"Después de que Independiente acuerde el gasto de siete millones por Cueva, el jugador sorprendió con un contrato mucho más alto del pre acordado y entre impuestos el pase aumentaba un millón de dólares más. A esta hora los dirigentes no tienen las mismas ganas de hacer ese gasto", refirió Edul, periodista de TyC Sports.

Este panorama se terminaría por esclarecer el día lunes. No obstante, Edul refiere que la certeza de la llegada de Cueva a Independiente no es tan segura como antes. "El lunes se va a resolver pero yo ahora no tengo la certeza total de que Cueva va a llegar a Independiente", detalló.

"Independiente tendría que gastar casi 8 millones más un contrato que, en números, obedece al fútbol mexicano/europeo. Cuando esto se piensa en frío, es mucho gasto para un club argentino. Y eso le está pasando a los dirigentes en estas horas. Se verá el lunes", agregó.

Recordemos que la llegada de Cueva es a pedido expreso de Ariel Holan, entrenador de los 'Rojos'. “Cueva tiene mucho talento, es vertical y agresivo. Tiene asistencia y gol. Estando cerca de Perú y a jugarse dos Copas Américas, la selección peruana lo conoce bien y lo estará monitoreando. Puede convertirse en una inversión económica y deportiva para Independiente”, señaló.