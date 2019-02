Real Madrid: Thibaut Courtois se defiende de críticas de hinchas del Atlético de Madrid

Se cansó de estar en silencio y no referirse sobre el tema. El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, lamentó que los hinchas del Atlético de Madrid lo tilden de traidor por haber fichado por el conjunto "merengue", teniendo en cuenta su pasado 'colchonero'.

"Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra de mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven. He tenido tres años fantásticos y he crecido una barbaridad como persona y como futbolista, pero ahora ha llegado otro capítulo. Siempre fui seguidor de Iker Casillas, y por lo tanto del Real Madrid. No creo que deba perder esa oportunidad por haber jugado en el Atlético", dijo el belga Thibaut Courtois.

Acto seguido, el 1 del Real Madrid siguió lamentando la situación que atraviesa en Madrid.

"Todo se limita a las redes sociales, donde es fácil para la gente conseguir el anonimato. O escupir y manchar mi placa del estadio. No me importa. Si eso les hace felices, bien por ellos. Si me quieren tirar cosas a la cabeza la próxima semana, bueno, no me afectará para jugar. Es más motivación", agregó Thibaut Courtois.