Thibaut Courtois eligió entre Neymar Junior y Eden Hazard para el Real Madrid

Real Madrid está buscando a un nuevo galáctico que pueda cubrir el vacío que ha dejado Cristiano Ronaldo tras su marcha a la Juventus. Mucho se ha hablado últimamente de Eden Hazard, uno de los mejores jugadores que tiene el Chelsea de la Premier League. También ha estado en la órbita Neymar Junior, la estrella brasileña que milita en el Paris Saint-Germain de la primera división del fútbol francés. Elegir entre uno y otro es muy difícil, pero no lo es para Thibaut Courtois.

El portero de Real Madrid que llegó para esta temporada y hacerle la pelea a Keylor Navas para el titularato. En las últimas horas ha dado una entrevista para el portal 'Het Nieuwsblad' y le preguntaron sobre quién eligiría entre los dos futbolistas mencionados anteriormente y su respuesta la dijo de forma natural, sin pensarlo dos veces.

"¿Si pudiera elegir entre Neymar y Hazard? Me quedo con Hazard, por supuesto; pero la elección depende de la dirección deportiva. No sé qué va a pasar, es una pregunta para ellos", fueron las primeras palabras del cancerbero belga, quien se está afianzando en el arco titular desde la llegada de Santiago Solari como nuevo director técnico tras la salida de Julen Lopetegui, quien no consiguió buenos resultados al inicio de la temporada.

A pesar de que Real Madrid pareciera extrañar a Cristiano Ronaldo, ya que su ausencia es notoria, el portero Courtois aseguró que ya no se habla más de él: "No se habla de Cristiano Ronaldo en el vestuario, es la prensa la que deja caer su nombre. Hubo partidos que perdimos, hicimos diez ocasiones de gol y no marcamos; a la vez que Cristiano marcaba dos goles con la Juventus. Era fácil hablar de ello".