Tensa discusión de comentaristas mexicanos por el polémico penal de Yoshimar Yotún [VIDEO]

La presencia de Yoshimar Yotún en el once inicial de Cruz Azul hacía presagiar que el mediocampista de la selección peruana tendría la gran opción de afianzarse en el once titular de Pedro Caixinha, sin embargo, su repentina expulsión terminó por trastocar todo lo ideado: cometió penal a los 14 minutos del Primer Tiempo.

Esta jugada en particular fue debatida por miembros del programa Fútbol Picante de ESPN, quienes algunos mantenían su posición de que la expulsión para el jugador nacional era exagerada, mientras que otros coincidían con la decisión del árbitro debido a que estaba respaldada por el reglamento.

"Para mí, si fue penal, pero la expulsión es un tanto exagerada", indicó en primera instancia, Jorge Pietrasanta tras recibir la consulta por parte de su compañero. Sin embargo, recibió la rápida respuesta por parte de Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mexicano y mundialista en Corea-Japón 2002.

"Entonces, si es exagerada, no se señala penal, porque es exagerada la falta. La expulsión va en base al reglamento y no es exagerada. Si lo señala (el árbitro) tiene que ser forzosamente expulsión. La regla dice textual 'si existe un jalón dentro del área, el jugador tiene que ser expulsado. Esto no dice que (Yoshimar Yotún) nunca quiso jugar al balón", argumentó.

Fue allí donde se inició la extravagante discusión entre ambos. Tú no sabes leer los paréntesis. Hay que aprender a leer, Felipe. Aprende a leer. Luego vienes a decir tus 'reglitas'. A mi no me vengas con tonterías. Si fuiste a la escuela, te voy a entender", disparó Pietrasanta, a lo que Ramos respondió. "Aprende a escuchar, primero. A mi no me grites, tampoco digo tonterías. No me hables así. Fuiste 'porro' (integrante de una organización que persigue intereses particulares)".