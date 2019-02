Marcos López se perfila como titular con San José Earthquakes

Se aproxima el debut de Marcos López en la MLS. Como parte de la preparación previa al inicio de la liga, San José Earthquakes jugará un amistoso contra Reno 1858 FC y todo haría indicar que el peruano sería titular en este partido.

Así lo hizo saber el club mediante su cuenta de Twitter. En la publicación anuncian la llegada del exjugador de Sporting Cristal así como la de su otro refuerzo Nick Lima quienes arribarían a Estados Unidos en las próximas horas.

López llega después de su participación en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Peruana. El zurdo fue titular en los cuatro partidos que disputó la 'Bicolor' por lo que llega con rodaje a su nuevo club.

Como se recuerda, el fichaje se concretó a inicios de este año. El conjunto que juega en la Conferencia Oeste de la MLS compró el 80% de su pase por un monto de 400 mil dólares.

Este año, el extremo buscará consolidarse en el extranjero y superar lo hecho en la campaña del año pasado en la que registró un total de cinco goles en 23 partidos.

🇵🇪 ✈️ 🇲🇽



With arrivals of Marcos Lopez & @nick__lima, #Quakes74 rise to full strength ahead of @Reno1868FC friendly: https://t.co/9gJJ2M9Ikb@FlySJC | #WeAreSanJose pic.twitter.com/ofaosbA2Hy