Emiliano Sala: Jefe de búsqueda privada explicó como hallaron el avión y se refirió al cuerpo encontrado

El avión que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala, el pasado 21 de enero de Nantes a Cardiff, está a 67 metros de profundidad sobre el Canal de la Mancha, a unos 40 kilómetros de la Isla de Guernsey, lugar donde se registró el último contacto del piloto, quién pidió descender de manera urgente por causas aún no esclarecidas.

Las primeras imágenes del fuselaje hundido, fueron compartidas por Air Accidents Investigation Branch (AAIB), organismo estatal británico que reguló la investigación estatal. Sin embargo, el hallazgo del último domingo por la fue gracias a la tecnología que portaba el buque privado que contrató la familia de Emiliano Sala: David Mearns, el líder de la búsqueda particular, dio precisiones al respecto.

"El cuerpo no ha sido identificado. No lo he visto. El otro barco tiene cámaras que permiten ver el naufragio, pero incluso la AAIB todavía no ha podido saber qué cuerpo era", indicó a francés L'Equipe.

"La mayor sorpresa para nosotros fue ver que el avión no estaba en partes. Al principio, estábamos buscando escombros esparcidos en una gran superficie como un campo de fútbol, pero no fue así. Estaba algo dañado, pero en una sola pieza. Nos convencimos de que era él porque correspondía precisamente a las dimensiones. Luego tuvimos las imágenes con el fuselaje y las alas", relató.

Mearns dio reveló el clima es uno de los temas que más complicaciones genera en el proceso. "Buscamos ser eficientes porque en este momento el clima en el Canal es malo. Las tormentas son diarias. El primer contacto de mi equipo con el avión se obtuvo en dos horas con dos tipos de dispositivos de sonar. Nos dieron imágenes del fondo marino. Después de varias horas de análisis, llegamos a la conclusión de que era el avión", aseveró.

"Es una operación delicada pero factible. Ya hemos recuperado aviones de aguas más profundas. Siento que hay que hacerlo. La AAIB tiene una misión: determinar las causas del accidente. No incluye necesariamente el retorno de los restos humanos ¿Para qué participar en estas búsquedas, ubicar el avión y luego no recuperarlo? Especialmente cuando hay un cuerpo. Si el avión hubiese caído en el campo, la AAIB lo habría buscado y colocado una cobertura para estudiarlo; también habrían recuperado los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia entre un avión en el agua y uno en la tierra? Cuesta más dinero…", concluyó.