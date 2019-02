Pierre da Silva del Orlando City jugará en el Atlético Paranaense [FOTOS]

Nuestro compatriota Pierre da Silva ya está en el Campo Técnico del Cajú (propiedad que le pertenece al Atlético Paranaense) y está llegando en condición de préstamo por el Orlando City al equipo conocido dentro de Brasil como 'El Huracán'.

La asociación entre los clubes se da por primera vez, porque están trayendo a un atleta estadounidense/peruano a Brasil, porque el 'conjunto violeta' deberá tomar al portero Juliano, el lateral derecho Léo Seamus y el centrocampista Thiago Souza en calidad de préstamo también, de forma bastante similar a lo que ocurrió con el defensor Leo Pereira, en el año 2016.

Pierre da Silva cuenta con 20 años y a pesar del apellido común en su región (tanto Perú como USA), nació en Estados Unidos. Su padre es brasileño y su madre es peruana. El atleta actuó solamente tres veces en la MLS (primer equipo de Orlando City) y tiene un trabajo histórico en las selecciones menores norteamericanas.

Por los Estados Unidos actuó en la Copa del Mundo sub-17 en el año 2015. Otra de las claves para las llegadas de este deportista, es que tiene el mismo empresario del defensor Léo Pereira, y podrá estar disponible en el elenco de Atlético Paranaense lo más breve posible. Ahora mismo ya está en las instalaciones del club para pasar las revisiones médicas rutinarias.

EL DATO:

Pierre da Silva fue adquirido por Orlando City B en enero de 2016. Es seleccionable por Estados Unidos, Brasil y Perú.

