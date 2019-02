Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero: "Con el nombre ya no le alcanza para ser convocado" [VIDEO]

No se le había escuchado con tanta firmeza y seguridad. Ricardo Gareca habló de Paolo Guerrero y dejó bien en claro que en la actualidad, el nombre del goleador histórico de la selección peruana no es suficiente para estar en la lista de convocados.

“Hoy, por más figura que sea, en este caso Paolo es indiscutible, no le alcanza para ser convocado. Perú ha dado muestras que con el nombre solamente no ganas, tienes que tener un rendimiento, le pasó a Jefferson, a Claudio, a Juan Manuel Vargas, a tantos grandes jugadores, ya no alcanza solamente con el nombre”, señaló el estratega a TV Perú Deportes.

“No nos podemos dar el lujo de esperar a los jugadores y sobre todo a estos jugadores tan importantes como es el caso de Paolo, que le han pasado cosas muy fuertes.

Necesita reencontrarse con un plantel, con sus compañeros, con el técnico, con el día a día, con su club. En la medida que veamos esa continuidad, va a estar el diálogo”, agregó.

El “Tigre” aseguró que si Guerrero recupera su mejor forma en Internacional de Porto Alegre, podría tomarlo en cuenta para la Copa América Brasil 2019. Está claro que hoy, el “Depredador” es uno más que tiene que ganarse la convocatoria.

“Si vemos que en este tiempo hasta la Copa América él juega asiduamente, lo vemos que está bien, que está competitivo, no estoy en condiciones de decirle no.

Él no es cualquiera, sigue siendo el capitán de la selección y ha hecho mucho por la selección y si la selección le tiene que dar una mano para que mejore, se la va a dar como se la ha dado a todos, pero tenemos que dar un resultado”, puntualizó.