Seis futbolistas de Flamengo mueren en instalaciones del club por incendio [VIDEO]

Tragedia en Río de Janeiro. En las instalaciones del Flamengo hubo un incendio durante la madrugada y ha dejado a diez muertos, según fuentes oficiales. 'Globo' ha informado que seis futbolistas de las divisiones menores -dos de ellos en prueba- no soportaron el humo del fuego y han fallecido al igual que cuatro empleados del cuadro carioca. El fuego terminó con las instalaciones del Ninho do Urubu y hay tres heridos.

Cabe mencionar que en Ninho do Urubu no solo se encuentran las instalaciones de entrenamiento del club, sino que también está la residencia de los futbolistas más jóvenes, de 14 a 18 años. Los bomberos que se encargaron de apagar el incendio han confirmado que los fallecidos "muy probablemente estaban durmiendo en el momento del suceso y muchos no fueron capaces de dejar el edificio". De igual manera no han descartado que encuentren más víctimas dentro de las instalaciones.

Los tres futbolistas de las inferiores del 'Fla' que se encuentran heridos han sido identificados según informa el medio mencionado anteriormente. Se trata de Cauã Emanuel Gomes Nunes de 14 años, Francisco Diogo Bento Alves de 15 años y Jonathan Cruz Ventura, también de 15 años de edad. Los bomberos también han informado que el fuego ha sido controlado a pesar de la magnitud que ha tenido desde un inicio.

Uno de los futbolistas que ha estado en esas instalaciones en su momento ha sido Vinicius Junior, una de las estrellas que tiene el Real Madrid. A través de su cuenta de Twitter ha mostrado su apoyo a los familiares y ha dado mucha fuerza para este duro momento que vive su antiguo club. "¡Qué noticia para más triste! ¡Oremos por todos! Fuerza, fuerza y fuerza", escribió la perla brasileña.