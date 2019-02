Caracas FC vs Delfín SC EN VIVO por la Copa Libertadores

VER EN VIVO Caracas vs Delfín ONLINE │ El partido de ida en Ecuador se cerró con un marcador final de 1-1 que no dejó contento a nadie, pero si algún espectador fuese testigo de este partido, apuntaría como algo fácil ver que el equipo local de Delfín jugó como visitante de Venezuela como Caracas. Solo gracias a la buena suerte y la excelencia del portero del Baroja en el lado de los visitantes venezolanos, Caracas pudo obtener un valioso empate.

Además del hecho de que Caracas no tuvo un récord en casa convincente en los últimos tiempos, no ha podido ganar los últimos 6 partidos de 7 encuentros en casa, este contexto de torneos nacionales no han funcionado en el equipo capitalino de Venezuela, perdiendo 2, empatando 4.

El año pasado, Caracas derrotó fácilmente 0-2 como local al Atlético Paranaense de Brasil por la Copa Sudamericana. Delfín ha emergido como un fenómeno deportivo dentro de Ecuador hace dos temporadas y esta es también la segunda temporada consecutiva que Delfín ha participado en el torneo más prestigioso del continente porque su consistencia deportiva es alucinante.

Además, Delfín también está en buena forma recientemente, a pesar de contar sus últimos cuatro partidos consecutivos invictos, en la liga nacional (ganando 3, empate 1), incluidos 2 partidos de copa regional. En la primera ronda de clasificación de este torneo Delfín también eliminó el nombre del equipo de Paraguay como Nacional de manera convincente, con un puntaje total de 5-1 después de 2 partidos.

ALINEACIONES PROBABLES │ CARACAS FC VS DELFÍN SC:

XI CARACAS: Baroja, Fereira, Villanueva, Muriel, Añor, Canelón, Ricardo Martins, Flores, Hernández, Espinoza, Arrieta.

XI DELFÍN: Ortíz, Perlaza, Cangá, Riveros, Nazareno, López, Noboa, Caicedo, Rojas, Garcés, Ordóñez.

Horarios del partido entre Caracas vs Delfín EN VIVO

5:30 horas - México

6:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

7:30 horas - Venezuela, Bolivia

8:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

9:30 horas - Brasil

GUÍA TV - Caracas vs Delfín:

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

