Real Madrid vs Ajax EN VIVO: La indignación de Clarence Seedorf, Rafael Van der Vaart y Patrick Kluivert tras la anulación del gol [VIDEO]

Ájax de Ámsterdam había dado el golpe. El elenco 'tulipán' había logrado lo impensado: adelantarse en el marcador contra el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. Nicolás Tagliafico aprovechó un rebote de Thibaut Courtois para anotar el 1-0.

Sin embargo, el árbitro del cotejo decidió recurrir al VAR por una presunta posición adelantada. El magistrado, luego de corroborar las imágenes, decidió anular el tanto que le permitía tener una ligera ventaja sobre los 'Galácticos': el esloveno Dusan Tadic habría estorbado el avance de Courtois, quién intentaba rechazar el peligro.

Este hecho fue comentado por Clarence Seedorf, Rafael Van der Vaart y Patrick Kluivert. Las ex figuras de la selección de Holanda mostraron su disconformidad con la decisión del colegiado. El más impetuoso fue el ex volante del AC Milán, mientras que sus ex compañeros de profesión asentían con sus argumentos.