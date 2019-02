► Sigue aquí Real Madrid 0-0 Ajax VER EN VIVO ONLINE por FOX Sports: guía de canales TV

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: los 'merengues' visitan a los 'Hijos de los Dioses' este miércoles 13 de febrero (3.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora española; 2.00 p.m. - hora mexicana) en el estadio Johan Cruyff, antes conocido como el Ámsterdam Arena, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2019. En Perú y el resto de países de Latinoamérica, el partido será transmitido por el canal FOX Sports Sur (Sudamérica) y Norte (Centro y Norteamérica); en los Estados Unidos por Univisión Deportes; mientras que en España se verá vía Movistar Liga de Campeones. Sigue el minuto a minuto y repasa la guía de canales para ver por televisión en Líbero.pe.

PRIMER TIEMPO

9' David Neres (AJAX) tuvo en sus pies la posibilidad de romper la paridad, pero su disparo se fue muy desviado. El brasileño Vinícius Júnior acompañaba en la jugada.

6' Nicolás Tagliafico quedó a tiro de puerta, pero Casemiro le quitó el balón antes que argentino dispare.

3' Dani Carvajal está teniendo muchos problemas por la banda derecha con David Neres, quien le está ganando en velocidad.

¡Ya rueda el balón en el Amsterdam Arena! El Real Madrid choca ante el Ajax por los octavos de final (ida) de la Champions League.

MINUTO A MINUTO

- Cobertura en directo del Real Madrid vs. Ajax.

- ¡Atención! Varane no estará ni en el banquillo del Real Madrid. No ha logrado recuperarse de la gripe.

🚨 Varane se queda en el hotel. Descartado. No se ha recuperado de la gripe. Ni siquiera estará en el Johan Cruyff Arena — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) 13 de febrero de 2019

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Ajax: Andre Onana, Matthijs Dlight, Donny Van de Beek, David Neres, Dusan Tadic, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lasse Schöne, Frenkie De Jong, Hakim Ziyech y Nico Tagliafico.

Suplentes: Lamprou, Kristensen, Veltamn, Sinkgraven, Huntelaar, Kasper Dolberg y De Wit.

Entrenador: Erik ten Hag.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Reguilón, Nacho, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Vinicius Jr., Gareth Bale y Karim Benzema.

Suplentes: Keylor Navas, Vallejo, Mariano Diaz, Marcleo, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Dani Ceballos.

Entrenador: Santiago Solari.

📝 ¡Nuestro once inicial contra el @AFCAjax!

📺 ¡Sigue la cuenta atrás del partido en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! #RMUCL — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 de febrero de 2019

- Así fue el camino del Real Madrid al estadio de Johan Cruyff en Ámsterdam.

- El Real Madrid inicia los trabajos en el campo; ahora también lo hace el Ajax. Gran recibimiento de la hinchada local.

- Así el luce el vestuario del Real Madrid. Ya falta muy poco para dar comienzo al partido por la Champions.

✅ ¡Vestuario listo y a la espera de la llegada del equipo! #RMUCL pic.twitter.com/DRctEJGk4D — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 de febrero de 2019

- Los jugadores del Real Madrid ingresa a las instalaciones del Johan Cruyff. Hay mucho optimismo en el conjunto merengue para sacar un buen resultado en el campo del Ajax.

- Así fue la llegada del plantel del Ajax.

- El Ajax ha confirmado a su joven estrella Frenkie de Jong, recientemente fichado por el Barcelona de España, en su once inicial. Será su primera prueba de fuego frente al Real Madrid, tricampeón de Europa.

- Así se encuentra el gramado del estadio Johan Cruyff. Todo en perfecta condiciones para dar inicio a este partidazo por la Champions League.

- El exjugador del Ajax, Rafael van der Vaart visita los camerinos del estadio.

- ¡Bienvenidos! Hoy tenemos la cobertura del partidazo que disputarán el Real Madrid y el Ajax por la ida de los octavos de final de la Champions League.

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: LA PREVIA

Campeón de las tres últimas ediciones de la Champions League, dominador de Europa con cuatro conquistas en cinco años, el Real Madrid puede proclamarse nuevamente campeón sí encara el momento decisivo. Llegan las eliminatorias, con unos octavos de final donde registra seis triunfos consecutivos y en los que no cae eliminado desde el 2000. El Ajax de Ámsterdam es el primer examen para un equipo lanzado en cuanto recuperó el físico adecuado para competir.

Con Santiago Solari reforzado, aún más tras salir airoso del clásico de Copa del Rey en el Camp Nou y el derbi madridista del Metropolitano en tres días de partidos decisivos, Europa espera la mejor versión de Vinicius frente a los holandeses del Ajax. Apenas dos apariciones del extremo brasileño hasta la fecha y el regreso de la competición coincide con la irrupción sin freno de un chico de 18 años que se ha convertido en el gran referente ofensivo del Real Madrid. Once veces en el once inicial de manera consecutiva y ante sí, un estadio para brillar donde están acostumbrados a genios imberbes.

El día de Reyes, con la derrota ante la Real Sociedad, tocó fondo un Real Madrid que ha resurgido de sus cenizas. Recuperó el buen fútbol, la pegada y sus credenciales en cuanto mejoró el físico. Le hace sentirse "favorito en Champions League por el peso de la historia", como indica Santiago Solari que tan solo cuenta con las bajas de Marcos Llorente e Isco Alarcón para este juego contra el Ajax.

En el Real Madrid, Santiago Solari no parece que hará cambios en el equipo titular por más que venga de un maratón de partidos claves. Debe decidir entre un jugador en alza como Sergio Reguilón o uno en línea descendente como Marcelo en el lateral izquierdo. El estado de Toni Kroos, con molestias tras el derbi frente al Atlético de Madrid, daría la titularidad a Dani Ceballos ante el Ajax si necesita descanso y en el tridente ofensivo Gareth Bale y Lucas Vázquez pugnan por un puesto.

El Ajax, por su parte, recibe al Real Madrid en baja forma, pues ha perdido dos de los últimos tres partidos de la Eredivisie holandesa, y con la duda de si podrá salir de inicio una de sus estrellas, el centrocampista Frenkie de Jong.

Erik ten Hag, técnico del Ajax, ha devuelto al equipo de Ámsterdam a la élite europea (trece años después a unos octavos de final de Champions) con un once plagado de jugadores jóvenes que, a base de velocidad y detalles técnicos, ilusionó a la hinchada local para frenar al poderoso Real Madrid.

Sin embargo, de la noche a la mañana, los elogios por el brillo que demostró el Ajax hasta diciembre ahora se han transformado en críticas, pues en lo que va de 2019 el equipo parece una suma descoordinada de individualidades que no es capaz de conectar en el césped y se ha quedado a seis puntos del líder de la Eredivisie, el PSV Eindhoven. ¿Podrán superar al Real Madrid?

La última derrota (1-0) la sufrió el pasado sábado en el campo del Heracles, equipo de mitad de tabla, por un garrafal error del portero André Onana. Ten Hag, que dejó a David Neres en el banquillo, se vio obligado a sacar del campo a Frenkie De Jong en el minuto 79 por unas molestias en la ingle, que ya le habían hecho ser duda en la formación del Ajax. Aún no se sabe si estará al cien por ciento contra el Real Madrid.

Ten Hag suele optar por un ofensivo 4-3-3 con Dusan Tadic como valor fijo, pues ha marcado cinco goles en los seis partidos que lleva el Ajax en la Champions League. Entre las opciones principales para completar la delantera están el brasileño Neres, el veterano y ex del Real Madrid Klass-Jan Huntelaar y al joven danés Kasper Dolberg.

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: INCIDENTES EN EL HOTEL MADRIDISTA

Cuatro personas fueron detenidas esta madrugada por un ataque con fuegos artificiales contra el hotel donde se alojan los jugadores del Real Madrid en Ámsterdam.

La detonación de petardos y material pirotécnico se produjo en dos ocasiones, una a las 02.00 a.m. y otra a las 03.30 a.m. en las cercanías del Hotel Okura, y una cuenta de Twitter de F-Side asociada con ultras del Ajax difundió un vídeo a través de las redes sociales.

La fuente policial no dio a conocer si los detenidos son miembros de F-Side, aunque confirmó que aún siguen en comisaría y son de nacionalidad holandesa.

La acción produjo que saltaran las alarmas de las motos de la zona y se encendieran las luces de varias habitaciones del hotel Okura, dijo un testigo al periódico local AT5.

En Holanda, la utilización de fuegos artificiales sólo está permitida en Nochevieja y su uso un día diferente está sancionado con una multa de 100 euros, aunque las penas pueden ser mayores si el material utilizado es ilegal.

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

Santo Domingo: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: GUÍA DE CANALES PARA VER EN TELEVISIÓN

Perú: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

México: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Brasil: Esporte Interativo y Esporte Interativo Plus.

Chile: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Colombia: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Estados Unidos: Univision NOW, Univision Deportes, UniMás, Univision Deportes En Vivo y B/R Live.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, SportsMax 2, SportsMax App y FOX Play Norte.

Puerto Rico: SportsMax 2 y SportsMax App.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Guatemala: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Haití SportsMax 2, SportsMax App

Honduras: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Panamá: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Francia: RMC Sport 1 y RMC Sport en direct.

Alemania: Sky Sport 2/HD y Sky Go.

Inglaterra: BT Sport Live y BT Sport 3.

Holanda: Veronica TV y Ziggo Sport Voetbal.

Japón: DAZN.

Corea del Sur: SPOTV+ y SPOTV ON 2.

Nueva Zelanda: Sky Sport 2 NZ y SKY Go NZ.

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: GUÍA TV AL DETALLE

DirecTV Sports (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 1610.

FOX Sports en DirecTV (Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador y Argentina): Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

FOX Sports en Movistar (Perú): Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD)

FOX Sports en Claro TV (Perú): Canal 61 (SD) y Canal 517 (HD)

Azteca Deportes en Sky Sports (México, Argentina y República Dominicana): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD)

Azteca Deportes en Star TV: Canal 510

Azteca Deportes en Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Azteca Deportes en Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD)

Azteca Deportes en Telecable (Costa Rica): Canal 51

Azteca Deportes en Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39

Azteca Deportes en Altice (República Dominicana): Canal 355

Azteca Deportes en Cable Color (El Salvador): Canal 44

Azteca Deportes en Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital)

Azteca Deportes en Tigo Star (El Salvador): Canal 30

Azteca Deportes en Tigo Star (Honduras): Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital)

Azteca Deportes en Mayavisión (Honduras): Canal 45

Azteca Deportes en Cable & Wireless (Panamá): Canal 254

Azteca Deportes en Telecable (México): Canal 17 (Tampico)

Azteca Deportes en Eii NRT (México): Canal 55 (SD), Canal 56 (TDcentro), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

Azteca Deportes en Claro TV: Canal 308 (SD) y Canal 1308 (HD)

REAL MADRID VS. AJAX POR CHAMPIONS LEAGUE: ALINEACIONES PROBABLES

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Van de Beek, Frendkie De Jong, Ziyech; Tadic, Kasper Dolberg, Neres.

Entrenador: Erik ten Hag.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphäel Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Toni Kroos o Ceballos, Luka Modric; Gareth Bale, Vinicius y Karim Benzema.

Entrenador: Santiago Solari.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovania)

Estadio: Johan Cruyff Arena