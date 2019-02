Bica sobre Sergio Peña: "Fluminense fue el primer equipo de Brasil que lo sondeó"

El mediocampista e la selección peruana, Sergio Peña, fue sondeado por Fluminense de Brasil, según la información vertida por su agente, Bica. El joven futbolista viene desempeñádose en el Tondela, club de la Primera División de Portugal.

"Me preguntaron sobre Sergio, hablé muy bien, es un jugador que me gusta mucho. El primer equipo que sondeó a Peña fue el Fluminense, pero contrataron a Ganso, pero todavía no ha sido descartado. Peña es un típico volante mixto, exactamente es un '8'", refirió Peña a Capital Deportes.

"Comenté sobre Peña, pero me llamó un dirigente de Tondela diciendo que lo que dije fue una falta de respeto. Yo hablé de un equipo grande de Brasil, no de Europa. Hubo un malentendido", agregó.

No obstante, Fluminense no sería el único que tentaría a Sergio Peña. Según la información medios brasileños, Sao Paulo es otro de los clubes interesados en contratar los servicios del ex jugador de Alianza Lima. ¿Se convertirá en el nuevo