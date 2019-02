¿Y Alianza Lima? Pase de José Manzaneda pertenece a La Serena

Increíble, pero cierto. José Manzaneda no pertenece totalmente a Alianza Lima. ¿Cómo así? Sucede que cuando estaba todo listo para que el volante debute oficialmente con la camiseta blanquiazul ante Sport Boys, hasta la fecha este escenario no podría darse debido a que el club dueño de su carta pase todavía no envía su transfer.

¿No firmó José Manzaneda con Alianza Lima por dos temporadas? Sí. ¿No llegó en condición de jugador libre procedente de Municipal? Aparentemente, no. Y recién en la víspera del Alianza Lima vs Sport Boys, su curioso caso acaba de destaparse.

Fue 'Capital Deportes' el programa que reveló la situación de José Manzaneda debido a que su presencia con Alianza Lima ante Sport Boys está en riesgo. Y es que el club de La Victoria está a la espera del CTI (certificado de transferencia internacional) procedente de La Serena, club de la Segunda División de Chile.

Vale destacar que José Manzaneda es representado por la empresa chilena TwentyTwo. Tras acabar contrato con Municipal en noviembre pasado, el volante peruano firmó por Alianza Lima, pero previamente lo hizo con el club sureño.

¿Y Alianza Lima? El club todavía no se pronuncia sobre la situación de José Manzaneda mientras que sus hinchas tienen más dudas que certezas entorno a uno de los jugadores predilectos de Miguel Ángel Russo.

EL DATO:

Ante la baja de Manzaneda, Felipe Rodríguez será titular con Alianza Lima ante Sport Boys.