Pedro Troglio y su explosiva conferencia tras las críticas a Gimnasia [VIDEO]

Gimnasia y Esgrima de La Plata vive una situación complicada en la Superliga Argentina y todos los focos apuntan a Pedro Troglio, técnico que lleva apenas 2 triunfos y un empate en los últimos diez partidos.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Defensa y Justicia, Pedro Troglio aclaró que no piensa renunciar a su cargo y lanzó un exabrupto contra algunos periodistas.

"Me chupan un huevo las críticas, lo que sí, me duele que hablen muchos que no vienen a Estancia Chica (predio de entrenamiento). Nunca se me cruzó por la cabeza irme", tiró Troglio.

"Soy un discreto director técnico que ha hecho más del 50% de los puntos. A veces me va bien y a veces mal. Es difícil dirigir en Gimnasia, hay que tener muchas agallas para hacerlo", abundó el DT argentino.

Sobre el partido ante el líder de la Superliga Argentina, Pedro Troglio recordó sus épicos triunfos ante los grandes del fútbol local en la Copa Argentina. "A algunos periodistas les parece que vamos a presentarnos por dignidad, que el partido ya está perdido. Lo mismo nos dijeron con Boca y River y así nos fue después", sentenció.

Vale mencionar que Alexi Gómez no será de la partida con Gimnasia ante DyJ. Pedro Troglio confirmó su once titular: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Patricio Monti, Horacio Tijanovich; Jan Hurtado y Santiago Silva.

EL DATO:

Alexi Gómez lleva un gol con Gimnasia en la Superliga Argentina. Fue en el 3-1 ante Tigre.