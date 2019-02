América vs Pumas UNAM EN VIVO ONLINE: partidazo por la fecha 7 del Clausura MX

América vs Pumas UNAM chocan por la jornada 7 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Televisa Deportes desde la 1:00 p.m. (hora peruana) por el Clausura de la Liga MX. Además, podrás seguir todas las incidencias de este encuentro con el minuto a minuto a través de Líbero.pe.

América y Pumas UNAM se verán las caras en un verdadero partidazo que tendrá un sabor especial para el delantero chileno Nicolás Castillo ya que el sureño enfrentará a su ex equipo vistiendo la camiseta de las 'Águilas' esperando hacerse presente en el marcador.

La realidad del elenco dirigido por el 'Piojo' Herrera no es de las mejores debido a que llega a este encuentro tras haber sido goleado 3-0 por León en el mismísimo estadio Azteca y hoy por hoy, el actual campeón del Apertura no estaría en los Play Off.

América tratará de volver a la victoria para escalar en la tabla de posiciones y así, acercarse al líder Monterrey que es puntero indiscutible con 17 unidades. El DT de las 'Águilas' arrancaría en la ofensiva con Castillo y Martínez para asegurar los goles en el arco de los 'Auriazules'.

Por el lado del local, Pumas UNAM tampoco marcha bien en el certamen ya que no gana desde hace dos partidos y llega a este duelo tras caer 2-0 ante Querétaro. El técnico y exjugador Bruno Marioni confía en que el triunfo se quedará en casa para así salir de las últimas posiciones ya que los 'Universitarios' tan solo tienen seis puntos.

⚽️ Concluye el encuentro. Nuestros Pumas se quedan con los 3 puntos y se mantienen en la parte alta de la tabla. #PUMvsAME | 1-0 | #Sub17#VengaCantera #UnidosVenceremos #SoyDePumas pic.twitter.com/POMLnCQXG2 — PUMAS (@PumasMX) February 16, 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL AMÉRICA VS PUMAS UNAM POR EL CLAUSURA DE LA LIGA MX

XI América: Marchesín; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paúl Aguilar; Guido Rodríguez, Edson Álvarez,

Andrés Ibargüen, Renato Ibarra; Roger Martínez, Nicolás Castillo.

XI Pumas UNAM: Saldivar; Mozo, Jaquez, Quintana, Domínguez; Escarnilla, Iniestra, Barrera, Malcorra; González, Mora

Aliaga.

América vs Pumas UNAM | Horarios del partido del Clausura de la Liga MX

México - 12:00 p.m.

Perú - 1:00 p.m.

Ecuador - 1:00 p.m.

Colombia - 1:00 p.m.

Bolivia - 2:00 p.m.

Venezuela - 2:00 p.m.

Argentina - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Uruguay - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 7:00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el América VS Pumas UNAM?

