Cruz Azul vs Santos EN VIVO con Yoshimar Yotún por la jornada 7 de la Liga MX

Cruz Azul y Santos Laguna se verán las caras este sábado 16 de febrero en el Estadio Azteca, en un partido correspondiente a la séptima jornada del Clausura de la Liga MX. La transmisión irá EN VIVO GRATIS ONLINE a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) por señales de TDN y Televisa Deportes e incidencias en Libero.pe.

La ‘Máquina Cementera’ podrá utilizar a Yoshimar Yotún, que estuvo ausente el fin de semana pasado debido a que acumulaba una fecha de suspensión tras ser expulsado en la derrota ante León de Pedro Aquino. Pese a que el club del peruano apeló, el ex Sporting Cristal igual tuvo que cumplir su sanción.

El conjunto ‘Celeste’ no se encuentra en su mejor momento debido a que no conoce la victoria desde el mes pasado y el domingo anterior empató 1-1 en su visita al Toluca. Actualmente, marcha en el puesto 11 con 8 puntos, a más del doble que el líder Monterrey, que ganó hoy viernes a Morelia de Edison Flores.

"Espero que la tercera que se la vencida, perdimos la primera vez, empatamos la segunda, pero Santos es un equipo que sabe a lo que juega", indicó Pedro Caixinha en la previa del partido sobre la mala racha que tiene con dicho club. Y es que el DT 'cementero' deberá afrontar el juego con cuatro bajas.

Santos, por su parte, tiene el mismo puntaje que el Cruz Azul (8) y también no gana hace dos jornadas; por lo que urge sumar de a tres para entrar a la zona de la Liguilla Final. La semana pasada igualó de local ante los Xolos de Tijuana con un gol en cada lado (1-1) y anteriormente había perdido 2-1 contra Tigres.

"Independientemente del momento que pasen, han demostrado de su potencial y hay que estar atentos, será difícil y no pensamos en que ellos no han anotado mucho. En estas jornadas los equipos todavía se están arreglando, hay jugadores que llegaron, pero prefiero no pensar en Cruz Azul y hay que hablar de Santos y hay que buscar la victoria", sostuvo Matheus Doria.

PROBABLES ALINEACIONES

Cruz Azul: Jesús Corona; Julio César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete; Javier Salas, Orbelín Pineda, Rafael Baca, Roberto Alvarado; Martín Cauteruccio y Jonathan Rodríguez.

Santos: Orozco; Abella, Nervo, Dória, Ángulo; Vázquez, Valdés, Lozano, Preciado; Correa y Furch.

