EN VIVO │ Werder Bremen vs VFB Stuttgart con Claudio Pizarro por Bundesliga

Werder Bremen vs VFB Stuttgart EN VIVO ONLINE │ Cuando Werder Bremen se encuentra con el VfB Stuttgart en la Weserstadion este viernes por tarde (HORA PERUANA), 'Los dinosaurios' están búsqueda de seguir sumando tres puntos. Todo lo demás estaría visto por los hinchas que colmaron el Estadio Weserstadion, un amargo revés para la gente de Bremen significaría que este equipo se mantenga en la décimo lugar, cuatro puntos por detrás de los lugares de la Copa de Europa, mientras que Stuttgart se ubica con solo 15 puntos en el lugar de descenso.

Werder Bremen vs VFB Stuttgart EN VIVO ONLINE │ El partido contra el Stuttgart será el tercer partido del viernes por la noche en Bundesliga para 'Los Dinosaurios' esta temporada. Hasta ahora, el Bremen ha ganado 2-0 contra VfL Wolfsburg y 3-1 al Fortuna Dusseldorf, ambos en su casa conocida como Weserstadion. Werder Bremen debe perder al delantero Yuya Osako, el delantero japonés se perderá el partido el viernes por la noche en Alemania y la tarde en la zona local (2:30 p.m. - HORA PERUANA).

El entrenador del Werder Bremen habló sobre el partido ante Stuttgart: "Tenemos que conseguir todo si queremos ganar este juego", dijo Kuhfeldt. "Stuttgart está inesperadamente en una batalla de descenso para mí, tienen mucha calidad individual", señaló el entrenador Florian Kuhfeldt que está dirigiendo desde la temporada 2017. Tras haber hecho su formación en las categorías formativas del 'Werder Bremen II' desde el 2 de octubre de 2016.

Mientras que en Stuttgart lo más destacable están los sudamericanos argentinos como: Santiago Ascacibar, Emiliano Insúa y Nicolás González. Hoy están en zona de promoción para pelear un posible descenso o salvación a final de temporada. Stuttgart suma 15 puntos, zona de promoción; le lleva uno a Hannover 96 y dos a Nuremberg, los equipos que ocupan hoy los puestos de descenso directo.

XI WERDER BREMEN: Pavlenka; Langkamp, Bargfrede, Moisander; Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Kruse; Eggestein, Rashica.

XI STUTTGART VFB: Zieler; Beck, Kabak, Pavard, Kempf, Insúa; Esswein, Ascacibar, Castro, Zuber; Gómez.

Ahoi! Die 🚢 MS @experimentaDSC 🔬 legt in Stuttgart an. Alles was man wissen muss hier: https://t.co/5PiV5O7vua#experimentaScience #VfB pic.twitter.com/mZ11Sve2ko