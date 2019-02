Toluca vs Sporting KC EN VIVO ONLINE: ¿A qué hora y en qué canal juegan la Concachampions 2019? Guía de canales TV y horarios del juego en Estados Unidos

Toluca vs Sporting KC EN VIVO: 'Diablos Rojos' y 'Wizards' se enfrentarán este jueves 21 de febrero (8.00 p.m. - hora peruana; 7.00 p.m. - hora de México) en el estadio Children's Mercy Park, de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, mejor conocida como la Concachampions. La transmisión del partido para Perú y el resto de países de Latinoamérica la tendrá el canal FOX Sports 2; mientras que en Estados Unidos se podrá ver vía Univisión Deportes.

El Sporting Kansas City, que llega al torneo como campeón de la US Open Cup del 2017, se presenta una vez más como el equipo que está en todas las competiciones, pero que al final se queda siempre en el camino.

Además en este inicio en la Concachampions 2019, el Sporting KC se va a enfrentar a un rival muy complicado, como son los jugadores del Toluca, quienes a pesar de no marchar bien en el Torneo Clausura de la Liga MX, pues ocupan el decimoquinto lugar en la clasificación, su potencial futbolístico es indudable.

"No vamos a descubrir ahora el potencial que tienen siempre los equipos mexicanos como el Toluca y más cuando ya llevan semanas compitiendo en su liga, mientras que nosotros nos encontramos en plena preparación de la nueva temporada", comentó el entrenador del Sporting KC, Peter Vermes, el hombre que sonó con fuerza para ocupar el puesto de seleccionador nacional con Estados Unidos.

Ese es el verdadero temor que tiene el técnico del Sporting KC, que cumple la undécima temporada al frente del equipo, en cuanto que el inicio de la eliminatoria se va a dar sin que los jugadores hayan podido tener un verdadero rodaje con la alta competición. Por esta razón, será una verdadera prueba de fuego tentar un resultado amplio frente al Toluca.

"Somos conscientes de esta realidad, pero tengo confianza en los jugadores, en el sentido que son auténticos profesionales, que llegan bien preparados físicamente y que muchos de ellos cuentan con la experiencia necesaria para hacer frente a este tipo de situaciones", destacó el entrenador del Sporting KC.

"La clave será que actuemos como equipo, que luchemos en todo momento y no cometamos errores", agregó.

Vermes también tiene muy claro que no cree en la "crisis" de juego por la que atraviesa actualmente el Toluca, que no han ganado en los último cinco partidos de Liga MX, han empatado una vez y tienen cuatro derrotas, después de haber comenzado con marca de 2-0.

"Eso no significa nada para mí", comentó Vermes, técnico del Sporting KC. "Lo único que cuenta es lo que hagas en cada partido y por supuesto la calidad de la plantilla y el Toluca tiene jugadores de gran clase que pueden definir en cualquier momento".

De su alineación, Vernees no anticipó nada sobre el equipo titular del Sporting KC, pero habrá cuatro jugadores que serán clave como el defensa Graham Zusi, el español Ilie Sánchez y el chileno Felipe Gutiérrez en el centro del campo y el delantero húngaro Daniel Salloi, quien buscará hacer los goles en el arco del Toluca.

El jugador que pude hacer la diferencia también dentro del Sporting KC será la nueva adquisición, el defensa húngaro Botond Barath.

Mientras que el estratega argentino Hernán Cristante, responsable del Toluca, es consciente de que su equipo necesita reaccionar y romper la mala racha que ha tenido en la liga y nada mejor que hacerlo con un buen resultado en el inicio de una eliminatoria que tendrá doble valor.

Ante los problemas defensivos y la falta de gol por los que ha atravesado el Toluca, Cristante buscará no arriesgar ante un rival muy disciplinado y tratará asegurar la portería defendida por Alfredo Talavera, a la vez que esperará la oportunidad del contraataque para sorprender al Sporting KC.

TOLUCA VS. SPORTING KC EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Sporting Kansas City: Tim Melia; Graham Zusi, Botond Barath, Matt Besler, Seth Sinovic; Ilie Sanchez, Roger Espinoza, Felipe Gutiérrez; Johnny Russell, Khiry Shelton, Daniel Salloi

Entrenador: Peter Vermes.

Toluca: Alfredo Talavera; Osvaldo González, Rodrigo Salinas, Jonatan Maidana, Adrián Mora; Felipe Pardo, Federico Mancuello, Antonio Ríos, Pablo Barrientos; Emmanuel Gigliotti y Enrique Triverio.

Entrenador: Hernán Cristante.

Árbitro: Henry Bejerano (Costa Rica).

Estadio: Children's Mercy Park de Kansas City (Estados Unidos).