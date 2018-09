MLS: Raúl Ruidíaz anotó el 1-1 del Seattle Sounders ante el Sporting Kansas City [VIDEO]

La llegada de Raúl Ruidíaz a la Major League Soccer (MLS) se dio en medio de mucha expectativa por parte de los hinchas del Seattle Sounders, pues los antecedentes de su paso por la Liga MX eran de los mejores. El atacante peruano dio muestra de su buen nivel desde su debut, además de que inició su relación con el gol en su segundo partido.

El partido era adverso para el Seattle, pues Diego Rubio adelantó para el Sporting Kansas City, actual líder de la Conferencia Oeste, solo a los dos minutos de haberse iniciado el juego. No obstante, 'The Sounders' no tenían pensado romper la racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, teniendo en cuenta que los últimos 7 fueron victorias.

De esa forma, el equipo de la 'Pulga' buscó por todos los caminos el empate y encontró resultados solo a los 12'. En una jugada que nació desde su campo, Bradley Smith subió libre por la zona izquierda, levantó la cabeza y, con su pierna más hábil, envió un pase, al ras del campo, a la zona derecha del área, donde el ex Universitario esperaba sin marca.

Raúl Ruidíaz solo tuvo que acomodarse bien y, teniendo al portero ya vencido, solo la empujó para poner el 1-1 con el Sporting Kansas City. La anotación se convierte en la 3 celebración del delantero de la Selección Peruana con la camiseta del Seattle Sounders, además que en cada una de las 7 apariciones que tuvo, su club no vio la derrota.