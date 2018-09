"Cristiano Ronaldo es un niño egoísta, solo quiere marca un gol y no le importa si pierde el equipo"

Aunque parezca extraño lo que comente el entrenador nacional de Croacia, justificó cada una de sus palabras para referenciar lo que significó una acción totalmente negativa de Cristiano Ronaldo explicó Zlatko Dalic. Esto porque el futbolista 'luso' dejó plantado a quien en teoría es 'su amigo', Luka Modric.

"Ronaldo no asistió a la ceremonia de la UEFA y su entorno hizo comentarios sobre el triunfo de Luka... Esto solo prueba lo que siempre digo ¡Ronaldo es un egoísta y nunca lo querría en mi equipo!", explicó el croata mandamás en el fútbol mayor de su país al medio deportivo 'Sportske novosti'.

Además, adjuntó un detalle que sirve como fundamento para establecer aún mayor crítica contra el goleador de Portugal y ex Real Madrid: "Es el tipo de jugador que solo piensa 'no importa si perdemos, ¡lo único que me importa es marcar un gol! Le importa muy poco lo que pueda pasar con su equipo, es un jugador que ve su persona y luego nada más".

Sin embargo, no desaprovechó el momento para respaldar a su capitán y felicitar lo hecho en toda esta temporada: "Luka Modric es un gran jugador y persona, y toda la fama y la gloria, los títulos con el Real Madrid, no le cambiaron para nada. Ha tenido un camino difícil".

Zlatko Dalic llevó a la selección de Croacia como entrenador a la final de Rusia 2018.