[EN VIVO] Boca Juniors vs Defensa y Justicia: Cuándo y dónde ver el partido por la Superliga Argentina

Boca Juniors y Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE | 'Xeneizes' y 'Hálcones' ofrecerán un vibrante encuentro este domingo 24 de febrero (7.30 p.m. - hora peruana; 9.30 p.m. - hora de Buenos Aires) en el estadio Norberto Tomaghello por la jornada 20 de la Superliga Argentina. La transmisión para el Perú y el resto de países de Latinoamérica se verá por el canal FOX Sports 2; mientras que la cadena TNT Sports pasará el partido en exclusiva para toda la Argentina. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

El tridente que siempre pidió la afición: Carlos Tévez, Mauro Icardi y Darío Benedetto estará a la orden del técnico Gustavo Alfaro en Boca Juniors para este duelo complicado frente a una de las revelaciones del campeonato, Defensa y Justicia, que siempre se hace fuerte de local. A los 'Xeneizes' no les queda otra que ganar para poder acortar diferencia en los puntos de la tabla donde marchan terceros (35 unidades a diez de los 'Hálcones').

La derrota contra Tucumán dejó lecciones a Alfaro, quien moverá fichas en cada una de las líneas de Boca Juniors. Así, Emiliano Mas vuelve al carril izquierdo, a expensas de Alonso. Campuzano y Almendra sientan a Nández y Reynoso, mientras que Zárate y Benedetto serán los titulares en lugar de Sebastián Villa y Wanchope Ábila. El milagro es posible.

Con 16 triunfos, 3 empates y ninguna derrota, Defensa y Justicia promete seguir con el invicto en la Superliga Argentina y así no perderle el rastro al líder Racing. Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Beccacece vienen de ser eliminados por Botafogo de Brasil en la Copa Sudamericana por lo que buscarán cerrar ese mal episodio con un triunfo frente a Boca Juniors.

"Ahora de nuevo con el chip en el torneo, pensando en disfrutar esto que queda. Hemos llegado acá producto de un buen trabajo, un gran compromiso, y una gran dedicación. Nada va a estropear este momento tan lindo", dijo el técnico Sebastián Beccacece, de Defensa y Justica, en la previa del partido contra Boca Juniors.

BOCA JUNIORS VS. DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO: HORARIOS PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Francia: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Alemania: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Portugal: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Holanda: 1.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

Inglaterra: 12.30 a.m. (lunes 24 de febrero)

BOCA JUNIORS VS. DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Argentina: TNT Sports, FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Estados Unidos Fanatiz

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Brasil: FOX Sports 2 Brasil.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Alemania: sportdigital.

Italia: SportItalia

Portugal: Sport TV2.

BOCA JUNIORS VS. DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO: ¿QUÉ CANALES PASARÁN EL PARTIDO?

A continuación, te mostramos los servicios de cable en Argentina que tienen los derechos del canal TNT Sports para que puedas observar cómodamente desde tu hogar el partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia.

Antina: Canal 201 (HD).

Cable Televisora Color VHF: Canal 6 y Canal 61 (HD).

TeleCentro UHF: Canal 207.

DirecTV: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD).

InTV: Canal 630 (HD).

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD).

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD).

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD).

Cabletel: Canal 214 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 608 (HD).

Supercanal: Canal 140 (SD) y Canal 1140 (HD).

Del Viento TV: Canal 530 (HD).

Gigared: Canal 219 (HD).

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD).

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD).

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD).

Ushuaia Visión: Canal 639 (HD).

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD).

Cable 10: Canal 952 (HD).

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD).

Claro TV: Canal 121 (HD).

Movistar TV: Canal 250 (HD).

Dibox: Canal 639 (HD).

BOCA JUNIORS VS. DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO: ¿DÓNDE VER FUERA DE ARGENTINA?

La transmisión del juego entre Boca Juniors y Defensa y Justicia también podrás vivirla en Perú y el resto de países de Latinoamérica a través del canal FOX Sports 2.

FOX Sports 2: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 608

Claro TV: Canal 61

FOX Sports 2 HD: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1608

Claro TV HD: Canal 517

BOCA JUNIORS VS. DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio César González, Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Rafael Delgado; Ciru Rius, Leonel Miranda, Matías Rojas, Domingo Blanco o Alexis Castro; Ignacio Aliseda y Fernando Márquez.

Entrenador: Sebastián Beccacece.

Boca Juniors (4-3-3): Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Iván Marcone, Jorman Campuzano; Carlos Tévez, Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: Norberto Tomaghello.