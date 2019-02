Liverpool vs Watford EN VIVO: El espectacular gol de taco de Sadio Mané para el 2-0 [VIDEO]

El Liverpool no tiene margen de error en la Premier League. La amplia diferencia con el Manchester City se ha acortado a solo un punto y solo los triunfos pueden confortar al elenco de Jurgen Klopp en su lucha por lograr un título liguero que le es esquivo desde 1990.

Ante el Watford, el Liverpool sacó a relucir su fútbol más demoledor y Sadio Mané su versión más goleadora. El delantero senegalés, autor del 1-0 a los 9' con un cabezazo, se encargó de aumentar las diferencias al minuto 20 con una definición sensacional.

Mohamed Salah encaró desde la derecha, la defensa neutralizó su llegada rechazando el balón fuera del área, Trent Alexander-Arnold hizo la pausa cuando le cayó a los pies y lanzó un servicio preciso a los pies de Sadio Mané.

El "10" no controló bien, pero el esférico no fue muy lejos y le quedó perfecto para un recurso solo para los elegidos: un taconazo picado que dejó sin reacción al arquero Ben Foster.

Con este doblete, Sadio Mané llegó a los 14 goles con el Liverpool y se puso a 3 de Mohamed Salah y Sergio Aguero, máximos goleadores de la Premier League.

Sadio Mané llegó al Liverpool en el 2016 procedente del Southampton.

