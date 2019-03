Anthony Rosell: "Es muy frustrante no debutar en la Copa Libertadores ante un grande”

Alianza Lima ya palpita su debut en la Copa Libertadores nada más y nada menos que ante el último campeón, River Plate. El encuentro se jugará el miércoles 06 de marzo en el Estadio Nacional desde las 6:30 p.m.

Por ello, Miguel Ángel Russo ya tiene casi definido el once que jugará ante el cuadro millonario con una sensible baja, la del lateral izquierdo Anthony Rosell. El defensa íntimo sufrió una contractura que lo alejará de las canchas por 10 o 15 días.

Y sobre su ausencia, Anthony Rosell conversó con Radio Ovación y lamentó perderse el debut en la Copa Libertadores ante un grande del fútbol mundial: "Es muy frustrante no debutar en la Copa Libertadores contra River porque jugar ante un grande del fútbol mundial es un paso más en mi carrera. He tomado la lesión con desesperación, ya salieron los resultados y ahora toca esperar no más. Tengo dos semanas de terapia".

Por otro lado, el lateral izquierdo de Alianza Lima aseguró que recibió el apoyo de Miguel Ángel Russo antes de comenzar con su tratamiento: "Conversé con el profesor y me aconsejó que sea serio con las terapias. La idea es volver de la mejor forma, porque mentalmente ya lo asimilé. Hasta ahora no sé quién me va a reemplazar. Cuba y Guidino están bien preparados para jugar"

EL DATO

Anthony Rosell llegó a Alianza Lima este año procedente de Ayacucho FC donde jugó durante toda la temporada 2018.