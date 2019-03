Christian Cueva viene siendo titular en el equipo de Jorge Sampaoli en donde espera seguir siendo considerado por el argentino y demostrar lo que le puede aportar al cuadro brasileño tras haber dejado Krasnodar.

El volante nacional habló en conferencia de prensa sobre su actual presente en el Santos y también tocó la sorpresiva eliminación del 'Peixe' en la Sudamericana a manos del River Plate de Uruguay en el mismísimo Pacaembú.

"Es triste no haber clasificado en la Copa Sudamericana. Pienso que el grupo hizo un gran esfuerzo, pero no se dio el resultado. La mentalidad del grupo es conseguir un título para Santos. La eliminación nos tiene que hacer más fuertes" declaró Cueva en rueda de prensa.

El exjugador de Alianza Lima agregó que "En Rusia no tuve la continuidad que realmente quise, pero eso no es excusa para decir que no estoy bien. Pienso que estoy bien, que puedo dar más, pienso que aún es el principio de algo bueno que me está dando la vida y una oportunidad en un club tan grande como el Santos, en donde me puedo mostrar y dar lo mejor para el equipo".

Santos enfrentará al Oeste por el Campeonato Paulista este sábado a las 5 p.m. (hora peruana) desde el estadio Pacaembú esperando lograr un triunfo tras haber empatado sin goles ante Palmeiras en la fecha anterior.