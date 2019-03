Sergio Agüero rompió su silencio y habló tras su no convocatoria a la Selección Argentina [VIDEO]

Este jueves, Lionel Scaloni anunció la convocatoria de la Selección Argentina para afrontar los amistosos por fecha FIFA del mes de marzo. Y unas de las sorpresas, pero por quedarse fuera, fue el no llamado de Sergio Agüero.

El delantero del Manchester City habló sobre este hecho con ESPN y declaró que continuará trabajando de la misma manera: "No había sido convocado en las últimas. Estaba tranquilo, tratando de enfocarme en el club. Haciendo las cosas bien... Me dijeron que no estaba convocado. Se habló mucho. Trato de que sean más respetuosos con las decisiones"

Asimismo, el tres veces mundialista con la Selección Argentina señaló que seguirá apoyando al cuadro albiceleste: “Si no me toca estar, no me toca. Listo. Por mi parte, siempre voy a estar a full con la Selección. Que le vaya bien. Intento hacer lo mejor en el club".

Para finalizar, Sergio Agüero afirmó que no tiene problema alguno con Lionel Scaloni: "La primera vez que hablé con el entrenador fue a fines de agosto. Tampoco voy a dar detalles de lo que se habló. Hubo buena onda. Después, nunca más. Al final, hay que respetar las decisiones de uno. Intento hacer lo mejor acá".