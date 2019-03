Copa Libertadores: Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar ya conocen a los árbitros para la segunda fecha

La Conmebol designó a los árbitros para los partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Palmeiras vs Sporting Cristal: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

Sporting Cristal vs Godoy Cruz: Anderson Daronco (Brasil)

Internacional vs Alianza Lima: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asimismo, cabe resaltar que dos árbitros peruanos han sido considerados para esta nueva jornada del certamen continental de clubes: Se trata de Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro.

Universidad Católica vs Rosario Central: Víctor Hugo Carrillo

Gremio vs Libertad: Diego Haro

Haro es preseleccionado para dirigir en el Mundial Qatar 2022. El juez nacional viene siendo evaluado por la FIFA en estos partidos de Copa Libertadores. En diciembre del 2020 se conocerán los resultados finales.