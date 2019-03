Seattle Sounders vs Colorado HOY EN VIVO: con Raúl Ruidíaz por la MLS

Seattle Sounders vs Colorado Rapids HOY EN VIVO ONLINE en el Estadio CenturyLink Field por la fecha 2 de la Conferencia Oeste de la MLS. Es casi confirmada la presencia de Raúl Ruidíaz desde el arranque en el conjunto local. Cotejo será transmitido EN DIRECTO | LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET mediante ESPN Play y Líbero.pe.

El conjunto de la 'Pulga' debutó con el pie derecho en la competición al vencer por 4-1 al Cincinati. El delantero nacional ayudó al anotar el cuarto tanto de los suyos.

Raúl Ruidíaz lleva 13 goles en 16 partidos jugados con el Seattle Sounders, casi un gol por partido. Números alucinantes.

Colorado, por su parte, igualó 3-3 en un entretenido partido contra Portland Timbers de Andy Polo. Hoy salen en búsqueda de su primera victoria en la MLS.

Seattle Sounders vs Colorado Rapids EN VIVO | Horarios en el mundo

Estados Unidos - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Panamá - 10:00 p.m.

Guatemala - 9:00 p.m.

Honduras - 9:00 p.m.

Nicaragua - 9:00 p.m.

Costa Rica - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Puerto Rico - 11:00 p.m.

Argentina - 12:00 a.m. (domingo)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo)

Chile - 12:00 a.m. (domingo)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo)

Seattle Sounder vs Colorado Rapids EN VIVO | Canales de transmisión

ESPN Play

EE.UU.: JOEtv - KZJO Seattle, Altitude Sports, SiriusXM FC, ESPN+, MLS Live

¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Seattle Sounders vs Colorado Rapids por la MLS?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Sporting Cristal vs Unión Comercio. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.