Raúl Ruidíaz volvió a anotar: celebró el 2-0 del Seattle Sounders en la MLS [VIDEO]

Raúl Ruidíaz no fue convocado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana porque atravesaba algunos problemas personales. Sin embargo, el delantero sigue enfocado en el Seattle Sounders y su olfato goleador lo llevó a anotar el 2-0 sobre el Colorado Rapids solo a los 8 minutos.

Luego de haber celebrado su primer gol oficial del año en la primera jornada del torneo de Estados Unidos (MLS), en la victoria 4-1 sobre Cincinnati, Raúl Ruidíaz quería seguir con su racha. La 'Pulga' no perdona ninguna chance y mantiene el nivel mostrado desde su llegada a mediados del 2018.

Seattle Sounders se había adelantado en el marcador solo a los 5 minutos, con Kelvin Leerdam. La presión en el campo de Colorado Rapids seguía y eso produjo el segundo gol: el delantero inició la jugada y cedió a la izquierda para Víctor Rodríguez, quien se metió al área a toda velocidad.

Sin embargo, pensaba en terminar la jugada de forma individual, pero la defensa se lo impidió. Pero, el peligro no terminó, pues el balón quedó vivo en el punto penal, donde Raúl Ruidíaz estaba libre y, sin pensarlo dos veces, la clavó con pierna izquierda. Seattle Sounders ya gana 2-0 en la MLS.

EL DATO

Raúl Ruidíaz anotó 13 goles en 16 partidos con el Seattle Sounders en la recta final de la MLS. Hoy ya lleva 2 goles en la misma cantidad de duelos y se sigue metiendo los hinchas al bolsillo.

