Neymar se quedará en Paris Saint-Germain a pesar del fracaso en la Champions League

La posible salida de Neymar del Paris Saint-Germain, tras acumular un nuevo fracaso en la UEFA Champions League, fue desestimada. Según la información de Telefoot, el astro brasileño continuará en las filas del cuadro parisino, a pesar de tener ofertas, entre ellas del Real Madrid.

"Muy conmovido por la eliminación en la ronda de 16 de la Liga de Campeones contra el Manchester United (0-2 en el partido de ida, derrota por 1-3), pero no hundido hasta ahora, el club de la capital lo hará. En continuidad para la próxima temporada. Sin lugar a dudas, no se alterará el proyecto establecido en el verano de 2017 con la llegada de dos de los principales actores: Neymar y Kylian Mbappé", mencionó el referido medio de comunicación.

Incluso, una posible salida de Thomas Tuchel tampoco está comtenplada. El entrenador alemán llegó el pasado 14 de mayo de 2018 tras sustituir a Unai Emery en el banquillo, y a pesar de la prematura eliminación, continuará. Incluso, se baraja la posibilidad de que alargue su contrato pro dos años más: culmina el 2022.

"El organigrama de la gestión deportiva no se verá afectado, lo que permitirá al director deportivo, Antero Henrique, continuar con su misión en París. Llegado el 2 de junio de 2017, el ex FC Porto debería permanecer en su puesto. Según nuestra información, los portugueses se llevan bien con ejecutivos como Ginaluigi Buffon y Kylian Mbappé. Los jugadores no sienten tensión entre Henrique y el entrenador Thomas Tuchel. El club planea extender su contrato por dos años más hasta el 2022", agregaron.