Arthur: "Fue un error ir a la fiesta de Neymar en París"

Reconoce que su gesto no fue el mejor y pide disculpes por lo hecho. Arthur, volante del Barcelona, habló en la previa al duelo de Champions League ante el Lyon y admitió que hizo mal al ir a la fiesta por el cumpleaños de Neymar, en la víspera al duelo con el Real Madrid por la Copa del Rey en donde acabó lesionado.

"Me equivoqué al ir a esa fiesta y asumo mi responsabilidad. Fue un momento duro para mí. Me fastidió por la lesión y por mis compañeros, pero tanto ellos como el cuerpo técnico me ayudaron. Sabía lo que hacía, pero pido disculpas si he molestado a alguien", expresó el brasileño.

De otro lado, el volante mixto aseveró que el duelo por la vuelta de octavos de Champions será complejo: "Sueñas con partidos así, con estos momentos en la mayor competición del mundo de clubes. Mañana nos enfrentamos al Lyon, sabemos la presión que tenemos, que no va a ser un partido fácil, pero con la ayuda de nuestra afición somos más fuertes y vamos a hacer lo imposible para pasar".

Por último, se refirió al futuro de Neymar. "No sé qué es lo que hará Ney. Es él quien debe decir, con su familia, lo que más le convenga, tanto si se queda en el PSG como si no. Yo, como amigo, solo puedo desearle lo mejor", puntualizó.

EL DATO

Arthur llegó al Barcelona a inicios de esta temporada y tiene contrato hasta mediados del 2024.