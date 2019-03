Presidente de la Segunda División: "Esperemos que la FPF respete el cuadrangular final"

El presidente de la Segunda División, Sergio Ludeña, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respetar los acuerdos tomados para definir el tema de ascenso para la presente temporada. ¿Cuál es el fondo de la solicitud? Continuar con el cuadrangular final, que determinó el ascenso de Alianza Universidad de Huánuco y Carlos A. Mannucci.

"Estamos solicitando que la FPF respete el derecho de participar en la Etapa Final del cuadrangular entre los dos clubes del torneo de Segunda y dos equipos de Copa Perú, tal como ocurrió en el 2018. Esto fue aprobado en Asamblea de Bases y en Directorio de la FPF para los años 2018 y 2019. Por ello ya le enviamos un escrito al presidente Agustín Lozano para que respete las Bases aprobadas para los dos años", indicó en entrevista con Radio Ovación.

"Se tiene que respetar los acuerdos porque los clubes en su mayoría realizaron contratos de publicidad y sponsoría por dos años de acuerdo a las posibilidades de ascenso. Considero que las reglas de juego deben ser respetadas y no cambiarlas a un mes del inicio del campeonato", agregó.

Respecto al tema de los clubes que no han presentado el plan de pagos para la presente temporada, Ludeña mencionó desconocer, por ahora, la cantidad de participantes para este año. "El último viernes venció el plazo para presentar la carta de 'no adeudo' y ahora la FPF se encargará de ver si le da luz verde a los clubes que no cumplieron con ese requisito. Realmente ya deberíamos conocer esa situación para que los demás equipos no se vean perjudicado, considero que estamos con los tiempos justos. ¿Cuándo debería iniciarse el campeonato? A más tardar debería arrancar el 7 de abril", concluyó.