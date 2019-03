Barcelona vs Lyon EN VIVO: por los octavos de final de la Champions League

Barcelona y Olympique de Lyon se enfrentarán este miércoles a las 3:00 p.m. (hora peruana) por octavos de la Champions League. El partido se jugará en el Camp Nou y será transmitido por la señal de ESPN, mientras que podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

Con el único objetivo de ganar, Barcelona, con Lionel Messi a la cabeza, recibirá hoy (3:00 p.m.) en el Camp Nou a un combativo Lyon en búsqueda del anhelado pase a los cuartos de final de la Champions League.

El 0-0 en Lyon demostró que el “felino” no es un rival cualquiera en esta Liga de Campeones por lo que confiarse podría resultar fatal para el “Barza”, es por ello que Ernesto Valverde no se guardará nada y saldrá con lo mejor desde el inicio.

El cuestionado Philippe Coutinho se mantendrá en el once para formar un demoledor tridente con Luis Suárez y la “Pulga”. Por su parte en la visita, el elenco francés trae entre sus filas a un motivado Memphis Depay que junto al habilodoso Nabil Fekir amenazan con silenciar el Nou Camp.

Cabe destacar que la última vez que ambos se cruzaron en una llave de Champions tuvo final feliz para los “culés”. En el 2008-09 fue empate 1-1 en Francia y en la vuelta fue un contundente 5-2 para Barcelona, quien semanas más tarde se consagraría campeón de Europa. ¿Se repetirá la historia?

