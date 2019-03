Bayern Múnich vs Liverpool EN VIVO: por la vuelta de octavos de la Champions League

Bayern Múnich y Liverpool se enfrentarán este miércoles 13 de marzo en el Allianz Arena, por el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La transmisión del partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports e incidencias en Libero.pe.

El conjunto dirigido por Jürgen Klopp obtuvo un empate (0-0) en Anfield, un resultado aparentemente favorable en la previa porque un gol en Alemania pondría a los ‘reds’ muy cerca de la siguiente fase. Sin embargo, se encuentran en una posición incómoda porque también están luchando punto a punto el liderato de la Premier League con Manchester City.

Los lesionados y la seguidilla de encuentros le han pasado factura al conjunto inglés y el técnico ‘teutón’ deberá afrontar este cotejo con varias bajas: Joe Gomez, Oxlade-Chamberlain y con Naby Keita, una baja de última hora; todos por lesión. Su tridente ofensivo: Salah, Mané y Firmino si estarán, y vuelve Virgil van Dijk a la saga defensiva.

“Bayern es un equipo de clase mundial, con jugadores de primer nivel. Tendremos que defendernos en un nivel muy alto, lo sé por mi experiencia con ellos. Cuando tengamos la pelota, tenemos que tener mucha confianza”, manifestó Klopp en conferencia de prensa previo al partido.

Bayern Múnich, por su parte, se ha recuperado futbolísticamente y este fin de semana retomó la punta de la Bundesliga tras destrozar 6-0 al Wolfsburgo. Y es que a inicio de temporada la historia era otra y Niko Kovac no encontraba el equipo titular, pero hoy en día la realidad es otra y puede dar otro golpe en la Champions.

El entrenador croata también tendrá que suplir a varios de sus dirigidos y muy sensibles: Thomas Müller, Arjen Robben, Corentin Tolisso y Joshua Kimmich. Coman anda entre algodones y seguramente no lo arriesgarán; por lo que Ribery tomará la lanza. James Rodríguez será titular y en él recaerá todo el peso ofensivo.

PROBABLES ALINEACIONES

Bayern Múnich: Neuer; Rafinha, Boateng, Hümmels, Alaba; Javi Martínez, Thiago, James Rodríguez; Gnabry, Ribery y Lewandowski.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Salah, Mané y Firmino.

