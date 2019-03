América vs Chivas EN VIVO: ¿Cómo, dónde y cuándo ver hoy el Clásico Nacional de México por Copa MX? | Guía de canales TV, horarios y alineaciones

América vs. Chivas EN VIVO: El gran Clásico Nacional del fútbol mexicano se disputará este miércoles 13 de marzo (8.55 p.m - hora del DF de México; 9.55 p.m. - hora peruana) en el Estadio Azteca por los cuartos de final de la Copa MX. El partido se podrá ver en el Perú y otros países de Sudamérica por ESPN 3; mientras que en México estarán disponibles en los siguientes canales: Televisa Deportes, TDN, Azteca Deportes, Univisión Deportes, TVC Deportes, FOX Sports Conor Norte e ESPN 2 Cono Norte. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

América y Chivas buscarán la clasificación a las semifinales de la Copa MX tras vencer a sus respectivos rivales: Pachuca (5-2) y Atlético San Luis (2-1). Ambos llegan con bajas. Por el lado de 'Las Águilas', Roger Martínez y Oribe Peralta; este último podría ir a la banca en el Clásico de liga. El 'Rebaño', en tanto, no podrá contar con Eduardo López, Jesús Godínez, Jesús Sánchez y Alan Cervantes. Además, según las reglas del torneo, tendrán que poner a dos jugadores nacidos en 1999 en su formación inicial durante los 90 minutos.

"Te obligan a poner dos menores, entonces tienes que tener en la banca dos más por cualquier cosa que pase. Si no terminas de completar los 180 minutos con los menores, pierdes el partido en la mesa. No podemos arriesgar de más", dijo Miguel Herrera, técnico del América, que seleccionó a los jóvenes José Hernández y Carlos Vargas para este misión.

"Debemos usar dos jóvenes y dos en la banca. Respetaremos eso y jugaríamos con los que estén bien, no te puedo decir quiénes, pero los que estén bien después de Querétaro tendrán oportunidad de jugar", declaró José Saturnino Cardozo, estratega de las Chivas, que contará con Leopoldo Cortés y GIlberto Sepúlveda.

De rojo y blanco hay que pintar el país, hoy lo ganamos @Chivas 🐐🇨🇵 pic.twitter.com/f21O5pUpmF — CesarLopez (@_CesarLoHer) 13 de marzo de 2019

La última vez que América y Chivas se enfrentaron en la Copa MX fue en el 2016 cuando el cuadro de Guadalajara venció a las 'Águilas' en penales para alcanzar la final de dicho torneo. Curiosamente, esa fue la última vez que Chivas consiguió un resultado más o menos victorioso en el Estadio Azteca, ya que el 'Rebaño' no ha podido ganar en sus últimas tres visitas a la casa del América.

Sin embargo, cabe mencionar que los últimos choques entre estos dos rivales han sido extremadamente equilibrados, pues cuatro de los últimos siete enfrentamientos han sido empates.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿QUIÉN HA GANADO MÁS CLÁSICO EN LA COPA MX?

En lo que se refiera a la Copa MX, América y Chivas se han enfrentado 12 oportunidades, donde 'Las Águilas' registran 5 triunfos y 7 empates, siendo uno de ellos una derrota por la vía de los penales, pero quedó en el registro como igualada tras culminar los 90 minutos.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 9.55 p.m.

México (Centro): 8.55 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.55 p.m.

México (Noroeste): 6.55 p.m.

Ecuador: 8.55 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Estados Unidos (Texas): 8.55 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.55 p.m.

Colombia: 9.55 p.m.

Argentina: 11.55 p.m.

España: 3.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

España (Islas Canarias): 2.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Uruguay: 11.55 p.m.

Paraguay: 11.55 p.m.

Chile: 11.55 p.m.

Brasil: 12.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Bolivia: 10.55 p.m.

Venezuela: 10.55 p.m.

Canadá: 9.55 p.m.

Costa Rica: 8.55 p.m.

Guatemala: 8.55 p.m.

Honduras: 8.55 p.m.

El Salvador: 8.55 p.m.

Puerto Rico: 10.55 p.m.

Santo Domingo: 10.55 p.m.

Panamá: 9.55 p.m.

Italia: 3.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Francia: 3.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Alemania: 3.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Portugal: 3.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Holanda: 3.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

Inglaterra: 2.55 a.m. (jueves 14 de marzo)

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿CÓMO VER POR ESPN 3 EN MOVISTAR, DIRECTV Y CLARO TV?

ESPN 3 EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS DE GUADALAJARA

Movistar: Canal 742.

DirecTV: Canal 626

Claro TV: Canal 66.

ESPN 3 HD EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS DE GUADALAJARA

Movistar TV: canal 788

DirecTV: Canal 1626

Claro TV: Canal 524.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL CLÁSICO POR TELEVISA DEPORTES EN MÉXICO?

El partido entre América y Chivas podrá disfrutar por el canal Televisa Deportes para todo México.

Televisa por Sky (México, Argentina, Panamá): Canal 547 (SD) y canal 1547 (HD).

Televisa por Star TV (México): Canal 510.

Televisa por Izzi (México): Canal 501 (SD) y canal 890 (HD).

Televisa por Telecable Tampico (México): Canal 17.

Televisa por Eli NRT (México): Canal 55 (SD), canal 56 (TDcentro), canal 132.36 (+1), canal 132.37 (+2) y canal 132.38 (HD).

Televisa por Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y canal 1390 (HD).

Televisa por Telecable (Costa Rica): Canal 51.

Televisa por Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Televisa por Altice (República Dominicana): Canal 355.

Televisa por Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Televisa por Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y canal 215 (Digital).

Televisa por Tigo Star (El Salvador): Canal 30.

Televisa por Tigo Star (Honduras): Canal 53 (Analógico) y canal 301 (Digital).

Televisa por Mayavisión (Honduras): Canal 45.

Televisa por Cable & Wireless (Panamá): Canal 254.

Televisa por Claro TV (República Dominicana): Canal 308 (SD) y canal 1308 (HD)

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿QUÉ CANAL PASA EL CLÁSICO POR TV AZTECA DEPORTES EN MÉXICO?

Como es tradicional, Azteca Deportes pasará los 90 minutos del clásico que disputarán América y Chivas.

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿CUÁNDO VER EL CLÁSICO MEXICANO EN UNIVISIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS?

El canal Univisión Deportes transmitirá el clásico mexicano entre América y Chivas en los Estados Unidos para los siguientes servicios de cable.

Univisión Deportes por Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (SD/HD)

Univisión Deportes por DirecTV Sports (Estados Unidos): Canal 464 (SD/HD)

Univisión Deportes por AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Univisión Deportes por Verizon FiOS: Canal 1524.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿CÓMO VER EL CLÁSICO VÍA TVC DEPORTES DE MÉXICO?

El canal TVC Deportes también dará la cobertura del partido entre América y Chivas.

TVC Deportes por Megacable: Canal 315 (SD), Canal 316 (TVC Deportes 2) y Canal 1315 (HD).

TVC Deportes por NRT Monclova: Canal 39.

TVC Deportes por Cable Plus: Canal 74.

TVC Deportes por Totalplay: Canal 575.

TVC Deportes por izzi: Canal 517 (SD) y Canal 907 (HD).

TVC Deportes por Telecable de Teleradio: Canal 30.

TVC Deportes por Time Warner Cable (Estados Unidos): Canal 4.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ¿DÓNDE VER ESPN 2 Y FOX SPORTS EL CLÁSICO POR COPA MX?

El clásico entre América y Chivas también será televisados por las cadenas internacionales: FOX Sports e ESPN (ambos del Cono Norte).

FOX Sports por Megacable (México): Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

FOX Sports por Dish (México): Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

FOX Sports por Sky Sports (México): Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

ESPN 2 por Sky Sports (México): Canal 551 (SD) y Canal 1553 (HD).

ESPN 2 por AT&T Universe (Estados Unidos): Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD).

ESPN 2 por Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 74 (SD) y Canal 574 (HD).

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

América: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Edson Álvarez, Guido Rodríguez, Andrés Ibargüen, Guadalupe Hernández Clemente, Renato Ibarra y Nicolás Castillo.

Entrenador: Miguel Herrera.

Chivas: Miguel Jiménez, Leopoldo Cortés, Sepúlveda, Hiram Mier, Jair Pereira, Isaac Brizuela, Miguel Basulto, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Alexis Vega y Alan Pulido.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.