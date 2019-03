Arsenal vs Rennes EN VIVO: hora, fecha, canales y alineaciones por los octavos de la Europa League

Arsenal vs. Rennes EN VIVO: 'Gunners' y 'Les Rouges et Noirs' chocarán este jueves 14 de marzo (3.00 p.m. - hora peruana) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres (Inglaterra) por la revancha de los octavos de final de la Europa League. En la ida, los franceses sacaron una ventaja por 3-1 sobre los ingleses. El partido será transmitido por el canal FOX Sports para Perú y el resto de países de Sudamérica. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

El Arsenal encontrar su mejor versión de juego cuando el Rennes visite el Emirates Stadium. El equipo francés sacó una impresionante victoria por 3-1, cortesía de una tarjeta roja de Sokratis en la primera mitad. Tan pronto como el defensor griego fue despedido, el Rennes aprovechó al máximo el hombre extra y anotó tres goles para acercarse a la clasificación.

A pesar de este mal antecedentes, hay bastante optimismo en la plantilla del Arsenal tras su impresionante victoria (2-0) sobre el Manchester United, que les sirvió para saltar al cuarto puesto de la Premier League. Con la cancelación del juego ante Wolves, los 'Gunners' recién tendrán acción en el torneo inglés recién para el 1 de abril contra el Newcastle. Por esta razón, se espera que Unai Emery utilizó a sus mejores hombres frente al Rennes.

