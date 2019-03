Colo Colo vs Universidad Católica EN VIVO: con Gabriel Costa por Torneo Nacional de Chile 2019

Colo Colo y Universidad Católica jugarán este domingo 17, por la jornada 5 del campeonato chileno, cotejo clave por el liderato actual del torneo, ya que el "Cacique" se encuentro en lo más alto con 10 puntos; los cruzados están a un punto menos. Este duelo está programado desde las 10:00 am (hora peruana).

El entrenador albo, excampeón con Sporting Cristal, Mario Salas, dirigirá en un partido oficial ante su club, con el cual ganó un bicampeonato en 2016. Salas está con ganas de salir victorioso para retomar la punta de la tabla de posiciones. Cortaron su racha de tres victorias seguidas empatar en calidad de visitante contra Cobresal.

Por la vereda enfrente, U. Católica tomó su segundo aire luego de la derrota ante Deportes Iquique; se alzó con dos triunfos consecutivos, asimismo, los tres puntos que se hizo respetar en casa al doblegar a Rosario Central por la Copa Libertadores de América.

Los Colo Colo - Universidad Católica se han disputado 233 veces, con 102 victorias para el "Cacique", 68 triunfos para los "Cruzados", igualaron en 63 ocasiones.

El primer enfrentamiento entre ellos se disputó el 20 de mayo de 1939 en el desaparecido Estadio de Carabineros con la presencia de 1.500 personas. Aquella tarde los albos ganaron 3-2, con tantos de Enrique Sorrel, Armando "Norton" Contreras y Tomás Rojas, y descuentos de Felipe Mediavilla (penal) y Fernando Riera para los cruzados.

Colo Colo vs. Universidad Católica: horarios internacionales

Perú: 10 am

México: 9 am

Colombia: 10 am

Argentina: 12 pm

Chile: 12 pm

El partido será transmitido en Chile por CDF Premium y CDF HD, en las siguientes señales de acuerdo según el cableoperador.

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

LOS QUE CONCENTRAN EN EL 'CACIQUE'

LOS QUE CONCENTRAN EN EL 'CRUZADO'

POSIBLES ALINEACIONES

Colo Colo: Cortés; Campos, Barroso, Insaurralde, Opazo; Pavez, Suazo, Alarcón; Mouche, Costa y Vilches.

Universidad Católica: Dituro; Rebolledo, Kuscevic, Huerta, Cornejo; Fuentes, Aued, Fuenzalida; Pinares, Puch y Sáez.