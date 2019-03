Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE: fecha, hora, canal y apuestas del amistoso FIFA desde Nueva Jersey

Perú vs. Paraguay | EN VIVO | ONLINE | chocan este viernes 22 de marzo en un partido amistoso FIFA desde la ciudad de Nueva Jersey - Estados Unidos. Duelo se desarrollará desde el estadio Red Bull Stadium a las 8:00 p.m. (hora peruana). Este será la primera prueba para el equipo de Ricardo Gareca que se alista para participar de la Copa América de Brasil 2019 (14 de junio, 7 de julio).

La selección peruana aparece como favorito para ganar este partido. Las casas de apuestas pagan por un victoria de Perú 1.80. Un empate 3.30 y un triunfo de Paraguay da 3.75.

Informamos a todos los medios de comunicación el Plan de Actividades de la @SeleccionPeru 🇵🇪 entre el 18 y 26 de marzo en Estados Unidos. pic.twitter.com/QDUP6vjAvO — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 14 de marzo de 2019

Perú vs. Paraguay | TRANSMISIÓN EN VIVO | ONLINE

Duelo entre Perú vs Paraguay será transmitido por señal abierta. Latina TV lo pasará así como la señal de cable, precisamente Motivistar Deportes. También puedes seguir todas las incidencias en Líbero.pe.

La selección peruana tratará de cambiar los malos resultados cosechados en sus últimos partidos amistosos FIFA. En Lima perdió ante Ecuador y en Arequipa, sucumbió ante Costa Rica.

Lista de convocados por el profesor Ricardo Gareca para los amistosos con @Albirroja y El Salvador. 🙌🏽⚽️🇵🇪 #ArribaPeru pic.twitter.com/pwwx0TrFIa — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 8 de marzo de 2019

Hay que recordar que Paraguay acaba de contratar un nuevo entrenador luego de la renuncia del colombiano, Juan Carlos Osorio. En el banquillo guaraní se encuentra el argentino, Eduardo Berizzo. Es su primera experiencia en selecciones. Su último equipo fue el Sevilla en la temporada pasada.

⚪️🔴 ¡Con una charla del DT Eduardo Berizzo a sus dirigidos, se inicia la movilización de la #Albirroja en Nueva Jersey! #VamosParaguay 🇵🇾💪🏻⚽️ pic.twitter.com/laKlVihdbf — Selección Paraguaya (@Albirroja) 18 de marzo de 2019

⚪🔴 #Albirroja | 📋⚽ Lista de convocados (28), para los amistosos Fechas FIFA, ante Perú y México (22 y 26 de marzo).💪🏼 #VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/1jU1BczMvX — Selección Paraguaya (@Albirroja) 14 de marzo de 2019

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ALINEACIONES POSIBLES

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.



Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE HORARIOS EN EL MUNDO



Asunción 10:00 pm.

Bagdad 4:00 am. (sábado 23)

Bangkok 8:00 am. (sábado 23)

Barcelona 4:00 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 10:00 pm.

Brooklyn 9:00 pm.

Buenos Aires 10:00 pm.

Ciudad del Cabo 3:00 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 7:00 pm.

Damasco 3:00 am. (sábado 23)

Guadalajara 7:00 pm.

Guayaquil 8:00 pm.

La Habana 9:00 pm.

Houston 8:00 pm.

Kiev 3:00 am. (sábado 23)

Londres 1:00 am. (sábado 23)

Los Ángeles 6:00 pm.

Madrid 2:00 am. (sábado 23)

Melbourne 12:00 pm. (sábado 23)

Montreal 9:00 pm.

Osaka 10:00 am. (sábado 23)

Perú 8:00 pm.

Pekín 9:00 am. (sábado 23)

Nueva York 9:00 pm

París 2:00 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 10:00 pm.

Sidney 12:00 pm. (sábado 23)

Tokio 10:00 am. (sábado 23)

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS RESULTADOS

Perú



Perú 2-3 Costa Rica

Perú 0-2 Ecuador

EE.UU. 1-1 Perú

Perú 3-0 Chile

Alemania 2-1 Perú

Paraguay

Sudáfrica 1-1 Paraguay

Japón 4-2 Paraguay

EE.UU. 1-0 Paraguay

Paraguay 0-1 Venezuela

Colombia 1-2 Paraguay

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

08.06.17 Amistoso FIFA / Perú 1-0 Paraguay

10.11.16 Eliminatorias / Paraguay 1-4 Perú

13.11.15 Eliminatorias / Perú 1-0 Paraguay

03.07.15 Copa América Chile / Perú 2-0 Paraguay

​18.11.14 Amistoso FIFA / Perú 2-1 Paraguay