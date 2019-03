Selección Peruana: Alexander Calles contó la curiosa anécdota que vivió con Andrea Pirlo [VIDEO]

Uno de los regresos más sorpresivos a la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos internacionales por fecha FIFA, fue sin duda la del central del New York City de la MLS, Alexander Callens.

El defensa nacional conversó con Movistar Deportes a su llegada a Estados Unidos y se animó a contar lo que significó jugar junto a Andrea Pirlo en la MLS: "Ese tío juega mucho, de verdad. No sé, tiene ojos en la espalda. Un lujo jugar con él, la verdad".

Además, el ex central del Sport Boys, contó lo que el astro italiano le decía cuando jugaban en el New York City: "Muchas veces me decía, cuando yo llegué, 'tú dame la bola'. 'Pero tiene a uno presionando. No, tú dámela'. Y se la daba (el balón). Pum, pase al lado, pase al otro lado. Salía de la presión con una tranquilidad".

Cabe señalar que Alexander Callens compartió con el astro italiano en el 2017 durante una temporada. Luego de ello, Andrea Pirlo decidió retirarse del fútbol profesional, mientras que el defensa nacional continúa jugando por el New York City en la MLS.