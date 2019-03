Iker Casillas: "Voy a renovar dos años con el Porto, voy a jugar hasta los 40 años" [VIDEO]

El legendario portero español, Iker Casillas, afirmó que extenderá su contrato con el Porto por los próximos dos años, es decir, atajará hasta los 40 años. El pedido fue expresamente por parte de la directiva portuguesa, quienes buscan premiar su esfuerzo desde su arribo.

"Voy a renovar dos años con el Oporto esta semana. El presidente insistió en que renovara hasta los 40 años. Seguramente acabe mi carrera aquí", indicó Iker Casillas en entrevista para 'Vamos'.

Recordemos que el portero de 37 años llegó al elenco 'luso' en la temporada 2015/16 tras haber estado 15 años en el Real Madrid. Su mala relación con el entrenador de ese entonces, José Mourinho, terminó por acelerar su salida del Santiago Bernabéu.

"Como madridista creo que hay que agradecer todo lo que se ha conseguido en los últimos años. Me gusta recordar cosas para que no se olviden. He conseguido hacer feliz a mucha gente. Tuve la suerte de enfrentarme a él y me ha hecho ser mejor portero. También estuve entrenando día a día con Cristiano, viéndole como se supera. Es un privilegio que hemos tenido", concluyó.