Gareth Bale podría terminar jugando en el Bayern Múnich

El Real Madrid ha vuelto a la felicidad en la última jornada de la Liga Santander. Esto debido a que con Zinedine Zidane nuevamente como director técnico, el equipo blanco logró una nueva victoria luego de varias jornadas que no podía ganar como local. Fue un 2-0 ante el Celta de Vigo y uno de los tantos fue anotado por Gareth Bale, que inició las acciones como titular. Sin embargo, no todo está seguro en el futuro del galés.

Esto debido a que se ha revelado desde su entorno que podría terminar jugando en el Bayern Múnich desde la próxima temporada. 'TeamTalk' reveló que conversó con una fuente muy cercana al futbolista del Real Madrid y les dejó en claro que a Gareth Bale no le molesta para nada la idea de ir a jugar al cuadro teutón y que a ellos les agrada la idea de tenerlo entre sus filas desde la siguiente temporada ante la salida de Arjen Robben.

"Es una transferencia que atrae a todos los implicados y al propio jugador. ¿Quién no querría jugar en el Bayern Múnich?", fueron las palabras que reveló la fuente que ha consultado 'TeamTalk'. No caben dudas de que hay una muy buena relación entre el Real Madrid y el conjunto alemán. Sin embargo, el mismo Bayern ya había tenido contactos con Gareth Bale para el verano pasado y el jugador dijo que no quería salir del equipo.

Uno de los que defiende esta última idea de Gareth Bale es su propio agente, quien reveló en una entrevista a 'BBC Sports' que el galés está seguro de querer terminar su carrera en el Real Madrid siempre y cuando tenga los minutos que él quiera tener. "Él quiere jugar hasta el final de su carrera en el Real Madrid. Si la cosa no funciona, hablaremos más adelante", fueron las palabras de su agente Jonathan Barnett hace unos días.