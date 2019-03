El futuro de Gareth Bale ha quedado revelado por su mismo representante

El Real Madrid está volviendo a sonreír desde que se confirmó la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Santiago Bernabeu. El nuevo debut del francés será este fin de semana en casa cuando reciba la visita del Celta de Vigo por la Liga Santander. Uno de los futbolistas que no mostró su mejor versión cuando lo dirigía Lopetegui y Solari es Gareth Bale, el galés que esta temporada fue llamado a ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo que se marchó al fútbol italiano por decisión propia.

Gareth Bale ha disputado una gran cantidad de partidos en lo que va de la temporada, pero su nivel no ha sido el mejor. Los aficionados le piden más y él mismo no se ha sentido a gusto en el equipo con su suplencia en algunos encuentros desde que Vinicius Junior se hizo un espacio en el once titular. Es por esa razón que su futuro era incierto hasta que su representante salió a hablar para 'BBC Sports' y reveló el futuro que le espera a su jugador.

"El quiere jugar hasta el final de su carrera en el Real Madrid. Si la cosa no funciona, hablaremos más adelante. Bale hablará con Zidane para conocer los planes y luego veremos que pasa a final de temporada. Gareth quería jugar de una manera y Zidane de otra. Esto hizo que su situación fuera a peor", fueron las primeras palabras de Jonathan Barnett, representante del futbolista de la 'Casa Blanca'.

También lo comparó con Cristiano Ronaldo, diciendo que Gareth Bale podría llegar a ser de importante como él en el Real Madrid. "Si dejas jugar a Gareth como él quiere, puede hacer como Cristiano. Tiene mucho talento. A él le encanta estar en forma, tiene una rutina y la sigue al pie de la letra. Es un perfecto profesional. Él no hace caso a lo que dice la prensa. La prensa se equivoca al comportarse así con él, solamente incitan a los fans en su contra".