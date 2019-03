Real Madrid: los dos jugadores que se pronunciaron contra Zidane y hoy lo tienen de vuelta

Zinedine Zidane regresó al Real Madrid 9 meses después de posicionar al equipo como el mejor de Europa por tres temporadas consecutivas. Y aunque para la mayoría de jugadores su vuelta representa una gran noticia, para dos estrellas del equipo significa todo lo contrario.

Sucede que tras la salida de 'Zizou' el 29 de mayo del 2018, Gareth Bale dejó clara su molestia por no ser titular en el equipo, en especial en la final de la Champions League en Kiev frente al Liverpool.

"No habló conmigo después de la final (de Kiev). De hecho, todavía no he hablado con él. Nuestra relación era buena. No diría que somos mejores amigos, tan solo fue una relación estrictamente profesional", señaló el galés días después de que Madrid se coronara en Ucrania.

Incluso Bale evitó comparar en su momento a Zidane y Lopetegui cuando ya era dirigido por el último. "No estoy seguro de querer responder quién es el mejor".

Otro de los que seguramente no es el más feliz con el regreso del 'Pelao' es Dani Ceballos. El volante señaló hace unos meses que nunca entendió porque no era titular en el equipo del francés, cuando hacía los méritos suficientes.

"Yo le pregunté que por qué no jugaba porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Pero hubo un momento de la temporada en el que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele", sostuvo Ceballos en su momento para luego rematar con "Si seguía Zidane, tenía que buscarme una salida".

Como se sabe, la idea de 'Zizou' es evaluar al plantel en pleno durante las 11 fechas restantes de La Liga con el objetivo de comenzar a construir el equipo con miras a la siguiente campaña. Muchas serán las salidas como también las llegadas. ¿Estarán en los planes Bale y Ceballos?