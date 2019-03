Real Madrid: la insólita razón por la que al final no llegó Jose Mourinho

Cuando todo hacía pensar que Jose Mourinho era el elegido para rescatar al Real Madrid de la crisis en la que se encuentra sumergido, finalmente y contra todo pronóstico Zinedine Zidane le ganó el pulso al portugués ¿La razón? los referentes del plantel no quería al 'The Special One'.

Sucede que 'Zizou' siempre fue la primera opción en el banquillo 'merengue' no obstante, al recibir como primera respuesta un rotundo 'no' Florentino Pérez fue con todo por Mourinho, este aceptó el reto y solo hacía falta algunos detalles para cerrar el acuerdo.

Sin embargo, todo quedaría congelado con el mandamás pidió la opinión de los 'pesos pesados' del vestuario 'blanco'. Los primeros en oponerse fueron los capitanes Sergio Ramos y Karim Benzema, ambos consideraron que 'Mou' no era el técnico que necesitaban.

Tanto el de Camas como el 'Gato' no toleran la estricta disciplina que suele imponer Mourinho con sus equipos, por lo que en una se quedaron con el técnico que los saco tres veces campeón de la Champions League, pues es un estratega mucho más cercano a sus jugadores.

Ademas, recordemos que Ramos y Benzema terminaron en diferencias con el portugués en su último tramo en el Real, por lo que a ojos cerrados pidieron a Florentino haga en esfuerzo en traer a Zidane. El desenlace del 'culebrón': conferencia de prensa ayer en Valdebebas para presentar al francés.