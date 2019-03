Cristiano Ronaldo: "Las cosas son como son, no echo de menos España ni el Real Madrid" [VIDEO]

Cristiano Ronaldo está enfocado en lo que será el duelo de hoy por la tarde ante Atlético de Madrid por UEFA Champions League en Turín, viéndose comprometido a tomar el equipo y cargarlo en su espalda con su jerarquía goleadora. 'Ronaldísimo' está contento en Juventus y prefirió hablar de forma cortante sobre el Real Madrid, el club donde ganó absolutamente todo.

En una nota exclusiva con la plataforma digital deportiva DAZN, Cristiano Ronaldo fue enfático para referenciar cada uno de sus buenos momentos en la Juventus. Sabiendo bien que hoy se dejará la vida ante el Atlético de Madrid para no quedar eliminado de 'La Orejona' y finalmente, para hacer un cierre de oro espectacular. Le pegó un tremendo palo al Real Madrid, conjunto que cayó eliminado ante Ajax de Ámsterdam en UEFA Champions League.

¿CÓMO TE SIENTES AHORA MISMO EN LA JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO?

“Ganamos la final de la Supercopas de Italia en Arabia Saudí. Fue mi primer título aquí. Un balance positivo a nivel individual. Me siento adaptado a la Liga Italiana, una liga difícil, para mí, la que más a escala de delanteros. Es una liga con mucha calidad. No me esperaba que tuviera tanta. Ha sido una buena adaptación. Mi familia está feliz y mis hijos también. Por eso, todo positivo”.

¿QUÉ EXTRAÑAS O ECHAS DE MENOS DE ESPAÑA Y REAL MADRID, CRISTIANO RONALDO?

“No echo de menos España ni Portugal. Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, dejé un gran club como el Real Madrid. Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí. Por eso, no ha sido difícil para mí. Ha sido todo muy intenso, interesante, diferente, pero me he adaptado bien y estoy feliz”.

¿CUÁL SERÁ LA CLAVE DE JUVENTUS PARA VENCER AL ATLÉTICO DE MADRID EN CHAMPIONS LEAGUE?

“El rendimiento del equipo, en mi opinión, ha sido muy bueno, muy positivo. En liga, seguimos invictos, no hemos perdido ningún partido. Es genial. En mi opinión, lo tenemos todo para ser campeones. Todavía falta mucho, pero tenemos bastante ventaja y si seguimos así, sin duda seremos campeones”.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo costó a la Juventus 112 millones de euros, monto pagado al Real Madrid por su nómina al 100%.