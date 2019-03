Brutal falta de Milan Pavkov en contra de Leroy Sané [VIDEO]

El Alemania vs Serbia no tuvo nada de amistoso en los minutos finales. Leroy Sané recibió una terrible falta por parte de Milan Pavkov y tuvo que ser sustituido por Nico Schulz.

Partido que suponía tener carácter de amistoso resultó ser todo lo contrario. Todo comenzó en un fuerte forcejeo entre el jugador del Manchester City y Branko Jovičić en el que casi se van a las manos.

Aunque parecía que todo quedó allí, Sané recibió su 'vuelto', pero esta vez fue por partede Milan Pavkov quien pisó fuertemente al extremo alemán.

Fue tanto el dolor por parte del jugador teutón que se quedó tendido por varios minutos en el campo de juego. Además, tuvo que ser sustituido por Nico Schulz en los minutos finales.

🎥| Leroy Sané on the receiving end of a shocking challenge this evening.



[@KenBoon79]pic.twitter.com/mTxVFHV1R9