Técnico de Venezuela, Rafael Dudamel, puso su cargo a disposición tras triunfo contra Argentina

Venezuela consiguió un resultado histórico ante la Selección de Argentina al vencerla por 3 a 1.Sin embargo, no todo fue felicidad después del cotejo, ya que Rafael Dudamel, por ahora técnico de la 'Vinotinto', puso su cargo a disposición en plena conferencia de prensa.

Parece que el gran proyecto a nivel futbolístico que viene realizando Venezuela podría verse afectado. Resulta que Dudamel tomó la inesperada decisión de poner su cargo como director técnico a disposición.

De hecho, fue el mismo estratega quien lo anunció en la conferencia brindada luego del duelo ante la 'Albiceleste' en el que se lograron imponer por un resultado de 3 a 1.

"Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente de la FVF después del partido y he puesto mi cargo a disposición", expresó el técnico ante la mirada sorprendida de la prensa.

Esta determinación se debe a que considera que utilizaron a la selección para fines políticos: "Hoy hemos vivido una experiencia desagradable, hemos recibido la visita de un embajador en España. Nuestra sorpresa es que han utilizado de manera muy pobre esa visita, la han politizado".

Eso sí, Dudamel no dejó en claro cuál es su posición política por lo que agregó: "Cuando no sea seleccionador no ocultaré mi posición política. Ahora me sentaré a conversar con el vicepresidente y ya sabe mi posición".

Lo que se puede confirmar es que sí estará presente en el próximo partido amistoso ante el combinado de Cataluña, después de ello se sabrá qué fue lo que decidieron los directivos.