Raphael Varane afirma que está contento en el Real Madrid

Real Madrid tiene a un pilar defensivo que Zinedine Zidane quiere tener siempre en el esquema titular. Se trata de Raphael Varane, central de la 'Casa Blanca', que ha estado en el centro de las miradas todos estos días debido a una información en la que se confirmaba su molestia de los últimos resultados que ha estado consiguiendo el equipo tanto en la Liga Santander como en las eliminaciones de la Copa del Rey y la Champions League. Se habló hasta de una posible salida del defensor central.

A raíz de estas noticias, Raphael Varane ha decidido salir a hablar ante la prensa luego del triunfo de la Selección de Francia por la primera jornada de las Clasificatorias a la Eurocopa 2020. El defensor de Real Madrid fue claro y directo al momento de hablar sobre su club, diciendo que está feliz de estar en uno de los mejores equipos del planeta y desmintiendo lo que se dice que está buscando una salida debido a su disconformidad con los últimos resultados.

"Dicen que no estoy contento allí, pero no es verdad. Tuvimos una temporada difícil en la que tuvimos que pelear. Sudé la camiseta y puedo estar orgulloso de ello. Por lo demás, lo que se dice son cosas falsas y no puedo controlar todo lo que se cuenta sobre mí", fueron las primeras palabras del defensor central Raphael Varane, que en varias ocasiones ha llevado la cinta de capitanía en el Real Madrid durante la temporada.

Siguiendo en su discurso, elogió a su club. "Estoy en el Madrid, el club más grande del mundo. Siento que estoy en un interrogatorio permanente, ya que el requisito fundamental es estar siempre al nivel más alto. Soy una persona discreta y el problema de esto es que hablan un poco sobre ti y acabas escuchando cosas".