Perú chocará ante El Salvador en busca de su segundo triunfo al hilo

Con el deseo de ganar siempre, la Selección Peruana buscará esta noche en Washington DC (8:00 p.m.) romper con una racha de nueve meses sin ganar dos partidos al hilo (la última vez fue en junio del 2018 ante Escocia y Arabia Saudita). El equipo peruano llega motivado a este duelo con El Salvador luego de su victoria 1-0 ante Paraguay.

Ricardo Gareca tiene el objetivo de potenciar a algunos jugadores que serán parte de la próxima Copa América, por ello hará algunas variantes para otorgarles confianza.

El posible ingreso de Beto Da Silva, Andy Polo, Aldo Corzo y Alexander Callens son algunas de las novedades que estarían en el imponente Robert F. Kennedy Memorial Stadium.

El Salvador, que se viene preparando para disputar la Copa de Oro, llega con los números en azul tras ganar a Haití, Guatemala y Jamaica. Cerén, Bonilla y Orellana, las principales figuras de la convocatoria del técnico Carlos de los Cobos, están aptos y enchufados.

Con estos detalles, la Selección Peruana intentará seguir en la curva ascendente de resultados, buscando la óptima preparación para el exigente examen que tendrán el comando técnico y los futbolistas en junio con la Copa América en Brasil.

Perú vs El Salvador | Alineaciones confirmadas

Perú: Gallese: Corzo, Araujo, Callens, Trauco; Cartagena, Yotún; Polo, Reyna, Cueva, Da Silva

El Salvador: H. Hernández; R. Domínguez, I. Mancía, B. Tamacas, J.Jiménez, N. Orellana; Ó. Cerén, J. Alas, D. Cerén, G. Mayén; N. Bonilla

¿Dónde ver el Perú vs El Salvador?

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

El Salvador EsMiTv

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5

Internacional PPV

Perú Movistar Deportes Peru

Perú vs El Salvador | Horarios

Asunción 11:00 pm.

Bagdad 5:00 am. (miércoles 27)

Bangkok 9:00 am. (miércoles 27)

Barcelona 5:00 am. (miércoles 27)

Pekín 10:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 11:00 pm.

Brooklyn 10:00 pm.

Buenos Aires 11:00 pm.

Ciudad del Cabo 4:00 am. (miércoles 27)

Ciudad Juárez 8:00 pm.

Damasco 4:00 am. (miércoles 27)

Guadalajara 8:00 pm.

Guayaquil 9:00 pm.

La Habana 10:00 pm.

Houston 9:00 pm.

Kiev 4:00 am. (miércoles 27)

Londres 2:00 am. (miércoles 27)

Los Ángeles 7:00 pm.

Madrid 3:00 am. (miércoles 27)

Melbourne 01:00 pm. (miércoles 27)

Montreal 10:00 pm.

Osaka 11:00 am. (miércoles 27)

Perú 8:00 pm.

Nueva York 10:00 pm

París 3:00 am. (miércoles 27)

Santiago de Chile 11:00 pm.

Sidney 01:00 pm. (miércoles 27)

Tokio 11:00 am. (miércoles 27)

Perú vs El Salvador | ¿Cómo ver EN VIVO y ONLINE EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el Perú vs El Salvador, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.