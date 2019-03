Federación de El Salvador pide disculpas por palabras del DT De los Cobos

En la previa del Perú vs El Salvador, Carlos de los Cobos, seleccionador de la selección centroamericana, desató la polémica por unas palabras que sonaron despectivas en referencia al amistoso del martes en Washington.

"Ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto", se quejó De los Cobos en referencia a la logística para encarar el amistoso. En esa misma línea, el mexicano consideró que partido "ante Perú, el resultado es lo que menos me importa".

En el día después, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Víctor Carrillo, pidió disculpas a nuestro país y aclaró que las palabras del técnico mexicano fueron malinterpretadas.

"Después de su conferencia, hablé con el entrenador porque salimos a Estados Unidos en la madrugada del domingo. Si ha habido una interpretación distinta a lo que él quiso dar a entender, quiero aprovechar para disculparme con todos los aficionados peruanos. Los respetamos y apreciamos mucho, estamos muy agradecidos con la dirigencia y presidencia de la FPF por poder tener a un rival como Perú", declaró Carrillo al programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

Sobre el amistoso, el presidente de la FESFUT especificó que vienen con el mismo plantel que le ganó 2-0 a Jamaica. "Necesitamos que los nuestros ya se recuperen, con la finalidad de que puedan seguir participando. En la medida que tengan competencia de manera continua, vamos a cumplir el objetivo de tener un equipo más compacto", puntualizó.

EL DATO:

Perú venció 3-1 a El Salvador en el último amistoso entre ambas selecciones. Ruidíaz, Polo y Yotún anotaron los goles nacionales.